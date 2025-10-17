Il est étrange de constater le peu d’attention accordée par les médias au fait que le président des États-Unis a avoué à plusieurs reprises avoir été acheté et possédé par l’Israélien le plus riche du monde, surtout compte tenu de la forte obsession de son opposition politique quant à la possibilité qu’il ait été compromis par un gouvernement étranger durant son premier mandat.

Lors d’un discours devant le Parlement israélien lundi, le président Trump a de nouveau admis publiquement avoir mis en œuvre des politiques favorables à Israël à la demande de la milliardaire israélo-américaine Miriam Adelson et de son défunt mari Sheldon, ajoutant cette fois qu’il pensait qu’Adelson favorisait Israël au détriment des États-Unis.

Voici une transcription des propos de Trump :

« En tant que président, j’ai mis fin au désastreux accord nucléaire iranien et, finalement, au programme nucléaire iranien grâce à des bombardiers B2. C’était rapide, précis et d’une grande beauté militaire. J’ai autorisé des milliards de dollars de dépenses, qui ont servi à la défense d’Israël, comme vous le savez. Et après des années de promesses non tenues de la part de nombreux autres présidents américains – vous savez qu’ils n’arrêtaient pas de promettre -, je n’ai jamais compris ce qui se passait avant d’arriver là-bas. Ces présidents ont subi une forte pression. J’en ai subi une aussi, mais je n’ai pas cédé. Mais tous les présidents, pendant des décennies, ont dit : « On va le faire». La différence, c’est que j’ai tenu ma promesse et j’ai officiellement reconnu la capitale d’Israël et transféré l’ambassade américaine à Jérusalem.

N’est-ce pas, Miriam ? Regardez Miriam. Elle est là-bas. Levez-vous . Miriam et Sheldon [Adelson] venaient au bureau et m’appelaient. Ils m’appelaient – je crois qu’ils sont allés plus souvent à la Maison-Blanche que quiconque, je crois. Regardez-la, assise là, si innocente – elle avait 60 milliards de dollars en banque, 60 milliards. Et elle adore… et je crois qu’elle a dit : « Non, plus ». Et elle adore Israël, mais elle l’adore. Et ils venaient. Son mari était un homme très agressif, mais je l’adorais. Il était très agressif, très encourageant envers moi. Et il m’appelait : « Puis-je venir te voir ?» Je répondais : « Sheldon, je suis le président des États-Unis. Ça ne marche pas comme ça ». Il venait. Mais ils ont joué un rôle important dans tant de choses, notamment en me faisant réfléchir au plateau du Golan, ce qui est probablement l’une des plus belles choses qui soient arrivées. Miriam, levez-vous, s’il vous plaît. Elle adore vraiment ce pays. Elle adore ce pays. Son mari et elle sont incroyables. Il nous manque terriblement. Mais je lui ai vraiment demandé : « Je vais lui causer des ennuis avec ça ». Mais je lui ai vraiment demandé une fois : « Alors, Miriam, je sais que tu aimes Israël. Qu’est-ce que tu aimes le plus ? Les États-Unis ou Israël ?» Elle a refusé de répondre. « Ça veut dire… ça pourrait vouloir dire Israël, je dois dire, on t’aime. Merci, ma chérie, d’être là. C’est un grand honneur. Un grand honneur. C’est une femme merveilleuse. C’est une femme formidable ».

Sheldon Adelson aurait versé à Trump et aux républicains plus de 424 millions de dollars de financement de campagne entre 2016 et sa mort en 2021. Sa veuve, Miriam, a perpétué l’héritage de son mari et a investi 100 millions de dollars supplémentaires dans la campagne présidentielle de Trump en 2024.

Pendant la campagne de 2024, Trump a également admis être contrôlé par l’argent d’Adelson. Voici une transcription de ces propos :

« Comme je l’avais promis, j’ai reconnu la capitale éternelle d’Israël et j’ai ouvert l’ambassade américaine à Jérusalem. Jérusalem est devenue la capitale. J’ai également reconnu la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan ».

« Vous savez, Miriam et Sheldon entraient probablement à la Maison-Blanche presque plus souvent que quiconque, hormis ceux qui y travaillent. Et ils étaient toujours à la recherche d’Israël – et dès que je leur donnais quelque chose – toujours à leur service. Dès que je leur donnais quelque chose, ils en voulaient autre chose ». Je disais : « Accordez-moi deux semaines, s’il vous plaît ?» Mais je leur ai donné le plateau du Golan, et ils ne l’ont même pas demandé.

« Vous savez, ça fait 72 ans qu’ils essaient de faire le plateau du Golan, non ? Et même Sheldon n’a pas osé. Mais j’ai dit : « Vous savez quoi ?» J’ai dit à David Friedman : « Donnez-moi une petite leçon, genre cinq minutes ou moins, sur le plateau du Golan ». Et il l’a fait. Et j’ai dit : « Allons-y». On a réussi en 15 minutes environ, non ?»

Take note of which Trump comments provoke controversy, and which don’t. Trump said this week that he « gave » the Golan Heights to Sheldon and Miriam Adelson, his top funders, who came to the White House « almost more than anybody. » Not a peep about this brazen admission of graft pic.twitter.com/MaJLFnH7oi — Michael Tracey (@mtracey) September 22, 2024

La légitimation de l’annexion illégale du plateau du Golan par Israël et le transfert de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem ont été deux des décisions les plus controversées de Trump en faveur d’Israël durant son premier mandat. Ces décisions ont été éclipsées par son soutien au génocide de Gaza et ses bombardements en Iran et au Yémen.

Et voici qu’il admet ouvertement que ses méga-donateurs milliardaires sionistes ont utilisé l’accès que leurs dons leur ont offert pour le pousser à prendre des mesures drastiques en faveur d’Israël.

Imaginez un instant que quelqu’un ait divulgué à la presse des documents prouvant que Trump a bénéficié d’un soutien financier important d’un oligarque russe à qui il a accordé des faveurs d’une portée géopolitique considérable. Ce serait le plus grand scandale de l’histoire de la politique américaine, sans conteste. Mais comme il s’agit d’un oligarque israélien, il peut l’admettre ouvertement et à plusieurs reprises sans sourciller.

Durant le premier mandat de Trump, ses rivaux politiques ont passé des années à promouvoir une théorie du complot fallacieuse selon laquelle il était contrôlé par Vladimir Poutine, alors même qu’il avait passé tout ce mandat à intensifier agressivement les hostilités de la guerre froide contre la Russie. Des carrières entières d’experts politiques sont nées dans la tentative de créer un scandale à partir d’un récit qui pouvait être clairement démenti au simple vu des mouvements de la machine de guerre américaine et des actions de Washington contre Moscou.

Mais voilà que Trump admet ouvertement avoir fait tout ce qu’il pouvait pour accorder à une oligarque israélienne ce qu’elle voulait, car elle a versé d’énormes sommes d’argent à sa campagne, tout en déversant des armes sur Israël pour faciliter ses atrocités de masse et en menant des actes de guerre au nom d’Israël. Et cela passe à peine inaperçu dans la politique et les médias occidentaux traditionnels.

Cela s’explique par le fait que la politique et les médias occidentaux traditionnels comprennent que nous vivons dans un empire oligarchique officieux auquel appartiennent à la fois les États-Unis et Israël. Ils ne le reconnaissent jamais, n’en parlent jamais, mais tous les politiciens, experts et agents de haut rang du monde occidental comprennent qu’ils servent une structure de pouvoir mondiale dirigée par une alliance informelle de ploutocrates et de gestionnaires d’empire. Ils comprennent que des États comme Israël en font partie, contrairement à des États comme la Russie, la Chine et l’Iran. Ils passent donc leur temps à normaliser la corruption et les abus des États membres de l’empire, tout en facilitant les efforts de l’empire pour attaquer et affaiblir les États qui ont résisté avec succès à leur absorption par le pouvoir impérial.

Je l’ai déjà dit et je le répète : la seule chose que j’apprécie chez Donald Trump, c’est sa tendance infantile à dire les choses à voix basse. Il prône les mêmes abus que ses prédécesseurs, qui n’étaient pas moins corrompus et contrôlés, mais il expose les mécanismes sous-jacents de ces abus d’une manière que des présidents plus raffinés ne feraient jamais.

Source : Caitlin Johnstone via Marie-Claire Tellier ; Réseau international