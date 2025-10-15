Le prisonnier palestinien libéré et exilé vers l’Egypte, Mahmoud al-Ardah, a affirmé « qu’‘Israël’ ne nous brisera pas, et nous reviendrons en Palestine. Certes, la blessure est profonde, mais l’espoir existe ».

Dans une interview ce mercredi avec la chaine AlManar, Mahmoud al-Ardah dont le nom est lié à la fameuse évasion des détenus palestiniens de la prison israélienne de Gilboa, a rendu hommage « aux martyrs du Liban, un grand pays grâce à sa Résistance ».

M.AlArdah qui a été libéré et exilé, le 13 octobre 2025, dans le cadre de l’accord d’échange de prisonniers entre le Hamas et Israel, a ajouté: « La Résistance au Liban a ébranlé les fondements de l’ennemi et lui a enseigné les leçons les plus dures ».

Il a en outre souligné que « la Résistance au Liban a payé un lourd tribut, mais nous sommes certains que le sang de ses dirigeants anéantira l’entité sioniste ».

S’agissant du Déluge d’Al-Aqsa, M.Al-Ardah a assuré que « ces événements ne sont que les signes mineurs de la disparition de l’ennemi (sioniste), et les signes majeurs apparaîtront bientôt ».

Rappelons que Mahmoud al-Ardah fait partie des six détenus palestiniens qui s’étaient évadés, le 6 septembre 2021, de la prison israélienne de Gilboa, via un tunnel qu’ils avaient creusé.