Le bloc parlementaire du Hezbollah, Fidélité à la Résistance, a affirmé que « l’escalade et la poursuite des massacres, des assassinats et des attaques criminelles israéliennes sur le territoire libanais – dont le dernier en date est le ciblage odieux d’installations civiles et commerciales dans la région de Mousayleh – envoient un message clair au Liban, et au monde entier : l’ennemi ne cessera pas ses attaques et empêchera toute tentative de reconstruction ».

La position du bloc est intervenue à l’issue de sa session ordinaire du 16 octobre 2025, présidée par le député Mohammad Raad et à laquelle ont participé ses membres. Le bloc a discuté de plusieurs questions parlementaires et politiques liées au Liban, à la Palestine occupée et à la région.

Il a souligné que « cela exige que le gouvernement redouble d’efforts, mette en œuvre ses mesures, et ne se contente pas des récentes avancées qui vont dans la bonne direction. Ces mesures ont d’abord impliqué la présence de plusieurs ministres concernés afin d’évaluer les conséquences de l’agression et d’exprimer leur soutien aux personnes touchées, puis la plainte qui sera déposée auprès du Conseil de sécurité de l’ONU ».

Le bloc a déclaré : « Le gouvernement peut mobiliser sa diplomatie à travers le monde et s’appuyer sur ses relations internationales pour condamner l’ennemi sioniste et ses crimes contre le Liban et ses citoyens ».

Le bloc a également souligné « les priorités souveraines qui doivent guider la politique, les positions et les approches du pays afin de faire face à l’occupation et d’instaurer la sécurité et la stabilité. Ces priorités comprennent l’arrêt des actions hostiles de l’ennemi sioniste, le retrait de toutes les zones qu’il occupe encore au Liban, le retour des prisonniers et le lancement du projet de reconstruction du gouvernement libanais ».

Il a appelé « le gouvernement à adhérer à une position nationale unifiée face à l’ennemi sioniste et à ses attaques, et à condamner le droit présumé que cet ennemi invente dans ses prétendues menaces, contournant le Mecanism établi par l’accord de cessez-le-feu ».

Il a noté que « les mesures prises par la Commission spéciale d’enquête pour marquer les propriétés de certains Libanais inscrits sur la liste des sanctions américaines, ainsi que les mesures prises contre des organisations caritatives et des personnes actives dans le domaine de l’aide sociale pour venir en aide aux villages détruits et endommagés, sur la base d’une circulaire du gouverneur de la Banque centrale du Liban, bien qu’ils ne figurent ni sur la liste des sanctions américaines ni sur la liste nationale, constituent une violation de la loi et un abus de pouvoir. Elles constituent également une dérive dangereuse et sans précédent, ciblant une partie diversifiée de la population libanaise sans autre justification que de répondre aux désirs des Américains et de tenter de les apaiser ».

Il a mis en garde « contre les conséquences de la poursuite de cette approche et a appelé le gouverneur à rectifier immédiatement la situation et à revenir sur cette décision erronée et injuste, car elle menace la stabilité économique et la sécurité sociale, plonge le pays dans un cycle de tensions inutiles et déforme l’image de gouvernement et de ses slogans sur la souveraineté ».

Le bloc a également adressé ses plus chaleureuses félicitations et bénédictions aux Scouts de l’Imam Mahdi (PSL), à son président, à ses dirigeants, aux scouts et à leurs familles, dans toutes les régions, tous les secteurs et tous les régiments. Il a exprimé sa plus profonde fierté à leur égard et aux Générations du Sayyed pour la cérémonie commémorative organisée dimanche dernier à la Cité des Sports. Cet événement marquait le premier anniversaire du martyre du Maître des Martyrs de la Oumma, sayyed Hassan Nasrallah, de son successeur sayyed al-Hachemi, des dirigeants martyrs et de tous les martyrs ».

Il a estimé que « cette célébration exceptionnelle, unique et distinguée incarne un acte d’engagement et de loyauté envers la ligne de résistance et la démarche de ses dirigeants, et en est la preuve. Le large soutien populaire aux options de la résistance et la foi profonde du peuple dans la sincérité de ses positions constituent une véritable garantie de préservation de la dignité et de la souveraineté de la patrie et de la fierté de son peuple ».

Le Bloc Fidélité à la Résistance a ajouté que « le conflit avec l’ennemi sioniste n’a jamais été et ne sera jamais un conflit frontalier. Il restera au contraire un conflit existentiel tant que cette occupation agressive et usurpatrice, avec ses crimes destructeurs, ses complots et ses ambitions historiques, occupera notre sol libanais et nos terres arabes et islamiques, et continuera de menacer nos sanctuaires chrétiens et islamiques ».

Le bloc a souligné que « Gaza, grâce à la détermination et à la résilience légendaires de son peuple, ainsi qu’à l’héroïsme et aux sacrifices de sa résistance épique, a secoué la guerre d’agression sioniste, pleinement soutenue par les États-Unis. Cette guerre n’aurait pas commencé, et encore moins continué, sans la couverture politique américaine et le pont d’approvisionnement militaire que le président Trump, a reconnu avoir fourni au gouvernement criminel de Netanyahu. Entre-temps, la solidarité entre le peuple de Gaza et sa résistance a permis de contrecarrer cette guerre, déjouant de nombreux plans et scénarios criminels de déportation, d’évacuation et de déplacement de la population de la bande de Gaza hors de la Palestine ».

Le bloc a constaté « la profonde déception des dirigeants ennemis face à l’échec des slogans d’agression lancés par le criminel Netanyahu au début de sa guerre d’agression. Les prisonniers ennemis n’ont pas été libérés par la force de son armée, comme il l’avait promis, mais par les négociations avec le Hamas, comme le mouvement s’y était engagé. Des centaines de prisonniers palestiniens, notamment ceux condamnés à la réclusion à perpétuité, ont également été libérés, ainsi que de nombreux enfants et femmes ».

Il a estimé que « le battage médiatique entourant l’instauration de la paix dans ce que le président américain a appelé la Paix Moyen-Orient », proclamé à la Knesset sioniste, où il a affirmé le partenariat des États-Unis dans la guerre de génocide et de famine contre les Palestiniens de Gaza, et à Charm el-Cheikh, en présence de nombreux présidents et dirigeants arabes et musulmans, ne témoigne d’aucun engagement américain en faveur des droits des Palestiniens. Il ne s’agit là que d’une farce ratée, mal orchestrée, qui n’a pas convaincu ses initiateurs, encore moins les peuples de la région, les factions de la résistance et les peuples libres et honorables du monde ».

Le bloc a adressé ses félicitations au peuple palestinien de Gaza, déterminé et patient, ainsi qu’à toutes les factions de la résistance, Hamas en tête, exprimant sa fierté pour l’épopée légendaire écrite par les moudjahidines palestiniens sur la terre de Gaza, qui a contraint l’ennemi à se soumettre aux exigences de la résistance.

