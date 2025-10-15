Le ministère iranien du Renseignement a annoncé le démantèlement d’une cellule terroriste à l’origine d’actes visant à déstabiliser le sud-est du pays, a rapporté ce mercredi la télévision iranienne.

Le ministère a expliqué que « la cellule bénéficiait du soutien des services de renseignement allemands et du Mossad », précisant que « ses membres ont intensifié leurs attaques contre les centres de sécurité des provinces du sud-est, sous les ordres directs du Mossad ».

Un tribunal iranien condamne deux agents de renseignement français

Entre-temps, le pouvoir judiciaire iranien a annoncé que le tribunal de la Révolution islamique de Téhéran a rendu des verdicts contre deux ressortissants français reconnus coupables d’espionnage et de collaboration avec les services de renseignement israéliens, à l’issue d’une procédure judiciaire de plusieurs mois.

Selon le communiqué de la justice iranienne, les deux citoyens français, identifiés comme des employés des services de renseignement français, ont été arrêtés en mars 2023, et ils ont été accusés d’espionnage pour la France, de complot contre la sécurité nationale et de coopération avec l’appareil de renseignement du régime sioniste.

Les deux accusés, a déclaré le tribunal, ont eu accès à des avocats de la défense, à des traducteurs officiels et à des contacts familiaux tout au long de la procédure.

Le premier accusé a été condamné à six ans de prison pour espionnage au profit des services de renseignement français, à cinq ans pour complot en vue d’agir contre la sécurité nationale de l’Iran et à vingt ans d’exil pour coopération en matière de renseignement avec le régime israélien.

Le deuxième accusé a été condamné à dix ans de prison pour espionnage, cinq ans pour complot et dix-sept ans pour avoir aidé les opérations de renseignement israéliennes.

Les verdicts sont susceptibles d’appel devant la Cour suprême iranienne dans un délai de 20 jours.