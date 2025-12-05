« La visite de Vladimir Poutine en Inde, la première en quatre ans, consolide le partenariat stratégique privilégié entre les deux nations », selon Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin.

Marquée par un accueil personnel et inattendu de Narendra Modi, cette rencontre souligne des relations russo-indiennes multifacettes, ancrées dans l’histoire.

Vladimir Poutine est arrivé en Inde le 4 décembre pour une visite officielle de deux jours, sa première dans le pays depuis quatre ans. Le début de cette visite a été marqué par un événement particulier : le président russe a été accueilli en personne par le Premier ministre indien Narendra Modi. Comme l’a reconnu le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, cela a été une surprise pour la partie russe, car Moscou n’en était pas au courant.

Les médias occidentaux ont également souligné l’accueil personnel réservé à Poutine par Modi — un geste rare selon Reuters, les dignitaires étrangers étant habituellement reçus par des ministres de haut rang.

Les deux dirigeants ont affiché une grande cordialité : échanges chaleureux, embrassades, poses devant les photographes. À la descente de l’avion, un groupe de jeunes femmes a exécuté une danse traditionnelle, contribuant à l’ambiance festive. Poutine et Modi ont remercié les artistes par des applaudissements

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré jeudi que « l’équilibre des pouvoirs internationaux connaît des bouleversements rapides avec l’émergence de nouveaux centres de puissance », soulignant « l’importance de maintenir la stabilité entre les grandes puissances, fondement nécessaire au développement des relations bilatérales et internationales ».

S’exprimant depuis la capitale indienne, M. Poutine a affirmé que « l’Inde demeure un partenaire fiable pour la Russie dans le secteur de la défense », et a noté que « les livraisons de pétrole russe à l’Inde se poursuivent à un rythme soutenu ».

Il a également annoncé que « Moscou est prêt à aborder la question de l’achat de carburant russe par New Delhi, notamment dans le cadre des discussions avec le président américain Donald Trump ».

Poutine s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles l’Inde est empêchée d’acheter du carburant russe alors que les États-Unis prennent la même mesure, ajoutant que Washington « recherche activement un règlement du conflit ukrainien ».

Il a également souligné que « les autorités ukrainiennes se sont placées dans une situation extrêmement difficile ».

La pression économique américaine sur l’Inde s’est intensifiée ces derniers mois, avec des menaces de hausse des droits de douane en raison du maintien des achats indiens de pétrole russe.

Source: Médias