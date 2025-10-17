Le président du Parlement, Nabih Berri, a reçu à Aïn el-Tiné le commandant de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), le général Diodato Abagnara, et la délégation qui l’accompagne.

La rencontre a porté sur la situation générale, notamment sur les opérations de la Finul dans le sud du Liban le long du Litani, et sur les missions menées en coordination avec l’armée libanaise conformément à la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU.

Le Président Berri affirme au commandant de la FINUL que « la communauté internationale doit assumer ses responsabilités pour contraindre « Israël » à appliquer la résolution de cessez-le-feu, à cesser ses attaques et à se retirer des territoires qu’il continue d’occuper dans le sud ».

Berri a salué le rôle de la Finul depuis sa présence au Liban, partageant les souffrances et les sacrifices des habitants du Liban-Sud face aux agressions israéliennes, et a remercié les forces internationales pour la continuité des services qu’elles offrent malgré la réduction de leur budget.

Le président du Parlement a également rencontré le député Ghassan Skaf pour discuter des développements politiques, des affaires parlementaires et des prochaines élections législatives. Le député Skaf a souligné l’importance de tirer parti du nouvel équilibre régional après le sommet de Charm el-Cheikh et a évoqué la question du vote des Libanais de l’étranger ainsi que la possibilité de reporter légèrement les élections pour leur permettre de participer.

Il a également abordé le projet de transformer l’aéroport de Riyak en aéroport civil et militaire, avec l’approbation de l’armée et du président de la République, et prévoit de consulter le Premier ministre Nawaf Salam à ce sujet.

Par ailleurs, conformément à l’article 44, alinéa 2 de la Constitution et à l’article 3 du règlement intérieur du Parlement pour l’élection de deux secrétaires et trois commissaires, et à l’article 19 pour l’élection des membres des commissions parlementaires, M. Berri a convoqué une session parlementaire mardi 21 octobre 2025.

