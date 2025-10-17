L’armée d’occupation israélienne a lancé une série de raids ce jeudi sur des zones du sud et de l’est du Liban, tuant une personne et en blessant 6 autres, dans un premier bilan.

C’est à l’est du pays que le martyr est tombé dans des raids lancés par des avions ennemis sur les périphéries de la localité de Chmestar dans la Békaa.

Dans le sud, les agressions israéliennes ont commené dans la journée lorsqu’un avion ennemi a largué une bombe sur la zone d’Abou Manadeel, aux abords de la ville de Blida, pendant que les habitants cueillaient les olives.

Plus tard, un avion ennemi a largué 3 bombes sonores à trois moments différents au large de Ras al-Naqoura, dans le casa de Tyr, tandis que les forces ennemies menaient une opération de ratissage autour de leur position nouvellement établie dans la zone occupée de Jal al-Deir, à la périphérie de la ville d’Aitaroun.

Un drone hostile a également lancé une frappe aérienne sur la ville de Kawthariyat al-Siyyad. Puis l’aviation ennemie israélienne a lancé deux frappes aériennes aux abords de la ville de Bnaafoul, dans le district de Saïda, faisant un blessé.

Dans la soirée, rapporte le correspondant d’Al-Manar, les raids ennemis ont visé les périphéries sud et est des localités Wadi Sinaï et Ansar, dans le district de Nabatieh, ciblant une cimenterie et une usine d’asphalte. Ils ont blessé 5 personnes, selon le Centre des opérations d’urgence sanitaire du ministère de la Santé publique. Les raids ont aussi bombardé les régions de Mahmoudiya et de Jabour.

Aoun: il faut une position internationale

Le président de la République, le général Joseph Aoun, a condamné ces attaques israéliennes estimant que « l’agression israélienne répétée s’inscrit dans une politique systématique visant à détruire les infrastructures productives, à entraver la reprise économique et à compromettre la stabilité nationale sous de faux prétextes sécuritaires ».

Il a déclaré : « Cette escalade constitue une grave violation de la résolution 1701 et de l’accord de cessation des hostilités de 2024. Elle confirme qu’Israël continue de violer ses obligations internationales et de recourir à la force en dehors de tout cadre juridique ou mandat international, ce qui exige une position internationale pour mettre fin à ces violations répréhensibles.»

Le bilan officiel des violations et attaques, depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu conclu le 27 novembre 2024, fait état de 2. 112 violations terrestres, 2 683 violations aériennes et 157 violations maritimes, pour un total de 4 952 violations et attaques.

Le nombre de martyrs s’élève à 282, tandis que celui des blessés s’élève à 578.

