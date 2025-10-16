Le président américain Donald Trump a déclaré à CNN « qu’il envisagerait d’autoriser les forces israéliennes à reprendre les combats dans la bande de Gaza si le Hamas ne respectait pas l’accord de cessez-le-feu ».

Lors d’un bref appel téléphonique, interrogé sur ce qui se passerait si le Hamas refusait de désarmer, il a déclaré : « Israël sera de retour dans les rues sur simple message de ma part ».

Il a souligné que le maintien du calme à Gaza « est conditionné au plein respect par le mouvement de ses obligations au titre de l’accord ».

Les déclarations de Trump concernant le respect de l’accord interviennent alors que l’occupation continue de violer l’accord.

Dans ce contexte, le Centre pour les droits de l’homme de Gaza a confirmé mercredi que l’armée israélienne a commis 36 violations du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, causant la mort de sept civils et en blessant d’autres depuis l’entrée en vigueur de l’accord vendredi dernier.

Source: Médias