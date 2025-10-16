Les Brigades al-Qassam, branche militaire du Hamas, ont annoncé mercredi soir avoir remis à la Croix-Rouge les corps de deux prisonniers israéliens supplémentaires dans la bande de Gaza.

Un communiqué conjoint des porte-parole de Tsahal et du Shin Bet a indiqué que, selon les informations transmises par la Croix-Rouge, deux cercueils de deux prisonniers tués par les rais israéliens contre la bande de Gaza ont été livrés et sont en route vers une force de Tsahal et du Shin Bet dans la bande de Gaza.

Le communiqué conjoint appelle le Hamas à « respecter l’accord et à déployer les efforts nécessaires pour restituer les corps des prisonniers ».

De son côté, le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté « qu’Israël a fourni aux médiateurs les coordonnées dans la bande de Gaza où les corps des prisonniers tués pourraient avoir été enterrés ».

Plus tôt dans la journée, les Brigades Al-Qassam ont annoncé que « la résistance a respecté l’accord et remis tous les prisonniers israéliens vivants, ainsi que tous les corps auxquels elle avait accès ».

Elles ont souligné que « les corps restants nécessitent des efforts importants et un équipement spécial pour les rechercher et les récupérer, et nous déployons tous les efforts possibles pour clore ce dossier ».

Lundi dernier, les Brigades Al-Qassam ont remis les corps de quatre prisonniers israéliens qui se trouvaient dans la bande de Gaza : Guy Iluz, Yossi Sharabi, Bevin Joshi et Daniel Peres.

