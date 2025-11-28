Les médias israéliens ont rapporté, ce vendredi 28 novembre, que 13 soldats israéliens ont été blessés, dont trois grièvement atteints, après avoir essuyé des tirs à bout portant à Beit Jinn, dans la campagne ouest de Damas, au sud de la Syrie.

Selon ces informations, les soldats israéliens ont fui la ville après un affrontement armé, abandonnant un véhicule Hummer que l’armée de l’air israélienne a ensuite été contrainte de bombarder.

Les médias israéliens ont également indiqué que l’armée poursuit ses opérations de recherche dans la zone des affrontements, tandis que ses forces renforcent leur présence au sol.

De plus, ils ont révélé que l’armée de l’air israélienne, dépêchée sur les lieux, n’a pas pu effectuer de frappes directes en raison de la proximité des soldats et des militants lors de l’affrontement.

Le martyr Hassan al-Saadi

Des réseaux sociaux locales ont en outre rapporté que Hassan al-Saadi, un jeune homme de Beit Jinn, a affronté seul une patrouille d’occupation israélienne dans son village, tuant les six membres (dont deux officiers) et incendiant leur véhicule. Les forces d’occupation ont riposté par une frappe de drone sur la zone, causant la mort de 13 martyrs, principalement des femmes et des enfants.

Il était fiancé et son mariage était prévu quelques jours plus tard. Que Dieu lui fasse miséricorde et l’accueille dans sa grâce.

Parallèlement, des sources locales syriennes ont fait état d’intenses vols de reconnaissance israéliens au-dessus de de Beit Jinn et de la campagne ouest de Damas.

Ce matin, 13 civils sont tombés en martyre et 25 autres blessés lors d’une frappe aérienne israélienne contre Beit Jinn, ont pour leur part rapporté les médias locaux.

Cette frappe aérienne fait suite à une incursion d’une patrouille militaire israélienne à Beit Jinn et à son encerclement, qui a provoqué de violents affrontements avec les habitants.

Les forces israéliennes se sont ensuite repliées sur la colline de Bat al-Warda, à la périphérie de Beit Jinn.

Il convient de rappeler qu’Israël occupe de vastes zones du sud de la Syrie depuis la chute du précédent régime et mène des incursions quasi quotidiennes dans diverses régions, violant ainsi la souveraineté syrienne.