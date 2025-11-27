Deux militaires de la Garde nationale déployés dans le centre de Washington ont été abattus, le mercredi 26 novembre, à proximité immédiate de la Maison-Blanche, un drame qui ravive les inquiétudes autour de la sécurité dans la capitale américaine. Les autorités ont rapidement annoncé l’arrestation d’un suspect, lui-même grièvement blessé.

Le gouverneur de Virginie-Occidentale, Patrick Morrisey, a indiqué sur X que les deux soldats originaires de son État avaient « succombé à leurs blessures », avant de revenir sur sa déclaration peu après, disant avoir eu des « informations contradictoires » sur leur état de santé.

Trump dénonce un « acte de terrorisme » et l’immigration

Le président Donald Trump, depuis sa résidence de Mar-a-Lago, a qualifié l’assaillant « d’animal » et assuré qu’il « paiera très cher » son acte, tout en suivant « de près » la situation à la veille de Thanksgiving.

Trump a dénoncé un « acte de terrorisme » et promis de renforcer ses politiques anti-immigration.

« Cette agression odieuse était un acte infâme, un acte de haine et un acte de terrorisme », a-t-il encore dit.

L’attaque s’est produite dans une zone particulièrement sensible, quadrillée depuis août par des centaines de militaires déployés à la demande du président, malgré l’opposition des autorités locales démocrates.

Le ressortissant afghan soupçonné d’avoir tiré sur deux militaires de la Garde nationale à Washington avait travaillé avec les forces armées américaines en Afghanistan avant d’être exfiltré vers les Etats-Unis, ont affirmé mercredi des médias américains.

Selon la chaîne Fox News, le suspect, âgé de 29 ans, avait travaillé avec l’armée américaine et la CIA en Afghanistan et est arrivé aux Etats-Unis un mois après le retrait précipité des forces américaines de ce pays pendant la présidence du démocrate Joe Biden, en août 2021.

Fox News cite le directeur de la CIA, John Ratcliffe, selon qui le suspect avait travaillé avec les Etats-Unis à Kandahar, dans la sud de l’Afghanistan, où se trouvait une des plus importantes bases militaires américaines.

« Dans le sillage du retrait désastreux d’Afghanistan par Joe Biden, l’administration Biden a justifié d’emmener le tireur présumé aux Etats-Unis en septembre 2021 en raison de son travail passé avec le gouvernement américain, y compris la CIA, en tant que membre d’une force partenaire à Kandahar », a déclaré M. Ratcliffe à Fox News.