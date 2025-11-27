Le député Hassan Fadlallah, membre du Bloc Fidélité à la Résistance du Hezbollah, a affirmé qu’aucune proposition politique susceptible de mettre un terme à l’agression israélienne n’avait été présentée au Liban.

« Nous n’avons obtenu au Liban que l’accord en vigueur au Liban depuis un an et, malgré les violations et les attaques israéliennes perpétrées depuis, aucune discussion n’était possible sur aucun autre sujet avant sa mise en œuvre », a-t-il déploré lors d’une cérémonie commémorative organisée par le Hezbollah en l’honneur des deux martyrs, Ali Ibrahim Chaaïto et Bilal Mohammad Chaaïto dans la banlieue-sud de Beyrouth.

Et de souligner que « la seule proposition faite au Liban est la poursuite des massacres ou la capitulation entière face à l’ennemi. Toutes les concessions faites au niveau politique libanais sont restées lettre morte pour le gouvernement ennemi, qui exige la capitulation du pays. »

« Bien que nous ne soyons pas des bellicistes, nous affirmons clairement et sans équivoque que nous ne capitulerons pas face à cet ennemi et que nous ne permettrons pas au Liban de capituler, quels qu’en soient les sacrifices », a-t-il affirmé.

Le député Fadlallah a déclaré que, « malgré les difficultés et les épreuves que nous traversons, nous ne devons pas, face aux meurtres, aux agressions et aux défis, céder et nous rendre à cet ennemi, lui offrant ainsi notre pays comme une proie facile. Cet ennemi veut tout, et nous savons que ce que vit notre pays est profondément troublant pour la population et suscite de vives inquiétudes. Cependant, tout au long de notre histoire, nous avons rencontré de nombreuses difficultés, mais elles n’ont pas duré et le peuple de cette terre est resté. Nous restons fermement attachés à notre terre malgré tous les massacres perpétrés par l’ennemi ».

Le député Fadlallah a souligné « qu’une question légitime et urgente se pose au sein de notre peuple : comment contrer ces attaques et ces ciblages israéliens ? Quelle sera la riposte du Hezbollah ? Pouvons-nous revenir à l’équilibre antérieur ? Comment protéger notre pays, notre peuple, notre jeunesse, notre terre, nos villages et nos villes face aux meurtres et aux assassinats perpétrés par l’ennemi ?

Le dernier en date est le crime dont nous avons été témoins hier dans la banlieue sud, perpétré contre nos frères de la résistance, nos jeunes et des civils.

Par conséquent, la principale préoccupation de la résistance aujourd’hui est de savoir comment relever ce défi majeur, dangereux et fatal pour notre pays et notre peuple. Ce débat est quotidien et permanent. La situation locale et régionale a évolué depuis la période précédant la Guerre de soutien et la bataille des Braves (Ouli al-B’as) , et l’équilibre établi après 1996 concernant la protection des civils, entre 2000 et 2006, et jusqu’en 2024, a lui aussi changé. Nous ne nions aucunement la réalité et nous savons que nous sommes entrés dans une nouvelle phase qui exige une approche, des actions et une stratégie différentes.

Il existe différentes solutions pour relever ce défi urgent et, par conséquent, en cette période, malgré toutes les souffrances que nous endurons, et conformément à la position adoptée le 27 novembre 2024, l’État, avec toutes ses institutions, est responsable de la protection de la souveraineté. Lorsque nous parlons d’État, nous entendons l’entité libanaise dans son intégralité. Malgré les interrogations persistantes quant à l’État dont nous parlons et à sa position face aux événements, et malgré les divergences d’opinions, nous continuerons de l’exhorter à adopter la position qui s’impose. Il dispose de nombreuses options s’il décide d’être un État responsable envers son peuple et doit donc déployer tous les efforts diplomatiques, politiques et médiatiques possibles, et exercer des pressions.

Le député Fadlallah a poursuivi en disant : « notre expérience depuis 1982 confirme clairement que lorsque le projet israélien s’effondre et s’affaiblit, ceux qui, aujourd’hui, sortent de leurs cachettes au Liban pour s’en prendre à notre peuple et à notre environnement, y retourneront, comme ils l’avaient fait après 1982. Ce sont les mêmes personnes, inchangées et fondamentalement les mêmes ; leur histoire est sombre, et au Liban, elles ne disposent que d’un discours de haine, d’incitation à la violence et de ciblage.

Depuis 1982, nous affirmons que lorsque nous vaincrons le projet israélo-américain au Liban, les outils internes et locaux disparaîtront, et c’est ce qui s’est produit. Ils ont disparu pendant plus de 30 ans. Certains croient aujourd’hui que l’ère israélienne est revenue à 1982 et souhaitent un retour en arrière. Mais nous leur disons que cette époque est révolue. Nous avons dépassé ce stade, et ces personnes ne pourront s’emparer ni de l’État et du pouvoir au Liban, ni du Parlement, ni de la volonté du peuple libanais. Politiquement parlant, ils sont minoritaires, mais leur voix porte, d’autant plus qu’ils disposent de certains médias. Ils durcissent le ton et des voix haineuses se font entendre en leur sein lorsque l’ennemi bombarde la banlieue sud de Beyrouth et viole notre souveraineté et notre pays. »

Hassan Fadlallah a conclu son discours en disant : « Si ces gens représentent la majorité du peuple libanais, qu’ils acceptent des élections hors du cadre confessionnel, afin que nous puissions voir qui représente véritablement qui au Liban. Ces gens ne représentent pas la majorité du peuple libanais et, même au regard des critères actuels et compte tenu des divisions et des rapports de force existants, nos alliés et nous-mêmes représentons plus de la moitié du peuple libanais, et nous le verrons lors des prochaines élections. »

Source : Relations médiatiques