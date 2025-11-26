Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, Sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a adressé un message de condoléances au secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naim Qassem, suite au martyre de l’éminent commandant de la résistance, Haitham al-Tabatabai, et de ses compagnons. Il a souligné que « le crime commis contre eux, ainsi que les attaques en cours contre le Liban et la bande de Gaza, témoignent de l’animosité profondément enracinée de l’entité israélienne ».

Sayyed al-Houthi a rappelé que le martyr al-Tabatabai « a accompli des victoires importantes et a contribué à la lutte pour le droit et les opprimés », ajoutant que « son rôle au sein de la résistance restera gravé dans la mémoire du front de la résistance ».

Il a souligné que « l’ennemi israélien ne respectera aucun engagement ni accord, surtout compte tenu de la protection, du soutien et de la couverture dont il bénéficie de la part des États-Unis », considérant que « ce fait est une fois de plus évident dans le contexte de l’escalade actuelle ».

Sayyed al-Houthi a affirmé sa confiance dans la résilience du Hezbollah et sa capacité à surmonter les difficultés, citant sa foi et ses succès avérés. Il a salué le « rôle profondément enraciné du Hezbollah sur tous les fronts de l’axe de la résistance », soulignant « ses immenses contributions, ses sacrifices et son rôle significatif sur le terrain ».

Il a affirmé que « la seule option juste et réaliste consiste à prendre des mesures conscientes et responsables pour affronter l’ennemi et déjouer tous ses complots ». Il a noté que « l’échec de toutes les tentatives de soumettre le Liban à l’ennemi israélien s’imposera de plus en plus évident pour toute la nation ».

Deux jours auparavant, le Hezbollah a annoncé le martyre de son commandant éminent, Haitham Ali al-Tabatabai, mort « pour le Liban et son peuple ». Il a été tué lors d’une frappe aérienne israélienne sur un immeuble résidentiel du quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth, qui a fait cinq martyrs et 28 blessés.

