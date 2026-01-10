Sous la supervision du Premier ministre libanais, Nawaf Salam, le Liban a officialisé aujourd’hui la signature d’un accord d’exploration et de production de gaz pour le bloc maritime n°8 avec un consortium international regroupant TotalEnergies, QatarEnergy et l’italienne Eni. La cérémonie s’est tenue au Grand Sérail en présence des représentants des entreprises et des autorités nationales.

Pour le Liban, le ministre de l’Energie et de l’Eau, Joe Saddi, a signé l’accord, tandis que les représentants du consortium étaient Romain de Lamartinière pour TotalEnergies, Ali Abdallah Al-Manea pour QatarEnergy et Andrea Cosci pour Eni. Etaient également présents le président de l’Autorité du secteur pétrolier, Gaby Daaboul, les membres du conseil d’administration Wissam Zahabi et Wissam Chbat, le vice-président de TotalEnergies pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Julian Pouget, ainsi que les ambassadeurs d’Italie, de France et du Qatar au Liban.

Dans son allocution, Gaby Dabboul a rappelé que le Liban avait relancé ses activités d’exploration pétrolière et gazière en 2023, avec le forage d’un puits dans le bloc 9. Il a souligné que le nouveau consortium effectuera un relevé sismique tridimensionnel de 1 200 km² dans le bloc 8, étape préalable à l’exploration approfondie, dans le cadre de la deuxième phase d’exploration.

Le ministre Joe Saddi a pour sa part insisté sur l’engagement du consortium à poursuivre les travaux malgré les défis, et a mis en avant l’importance du relevé sismique pour mieux comprendre la géologie du bloc 8 et évaluer le potentiel gazier. Il a également précisé que la quatrième campagne de licences sera lancée prochainement, avec un cadre réglementaire modernisé pour attirer davantage d’investisseurs internationaux dans les blocs libanais.

Cette signature marque une étape majeure pour le secteur énergétique libanais et représente un espoir de développement économique et de valorisation des ressources nationales, tout en renforçant la coopération avec les partenaires internationaux.

Source: Médias