Le président de la République, le général Joseph Aoun, a souligné « la nécessité d’obliger Israël à respecter sa signature sur l’accord de cessation des hostilités et à se retirer des zones qu’il occupe, afin que l’armée libanaise puisse poursuivre son déploiement jusqu’aux frontières internationales. »

Il a insisté sur « l’importance de l’aide des pays européens à l’armée et au Liban en général, dans l’intérêt tant des Libanais que des Européens », affirmant que « l’instabilité du Liban aurait des répercussions négatives sur la situation dans l’ensemble du continent européen, ce que personne ne souhaite. »

Tout en saluant à nouveau « le désir de certains pays européens de maintenir des troupes dans le sud libanais après la fin de la mission de la FINUL », le président Aoun a considéré qu' »il est grand temps que les réfugiés syriens rentrent chez eux, avec l’aide du gouvernement syrien et de l’Europe également. »

Pour sa part, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a déclaré lors de l’entretien avec le président que « l’élection du président Aoun constituait un élément important pour la stabilité et le bon fonctionnement des institutions », saluant « l’étape annoncée par l’armée libanaise concernant l’achèvement de la première phase du plan visant à monopoliser les armes ».

Il a exprimé son souhait de « renforcer et de développer les relations entre le Conseil européen et le Liban. »

Quant à la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, elle a salué « les mesures réformistes prises par le gouvernement libanais, en particulier en ce qui concerne la réforme du système bancaire », et a confirmé « la poursuite de l’aide financière au Liban, y compris un montant d’un milliard de dollars américains. »

Elle a également invité le président Aoun à « participer à la réunion qui se tiendra à Chypre à la fin du mois d’avril prochain dans le cadre du Pacte de la Méditerranée, qui inclut les pays de l’Union européenne et leurs partenaires de la région. »

Les positions du président Aoun et des responsables européens Costa et von der Leyen ont été exprimées lors de la rencontre qui les a réunis avec les membres des délégations libanaise et européenne cet après-midi au Palais de Baabda.

Source: Médias