Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) en Iran a condamné l’assassinat du commandant éminent du Hezbollah, Haitham Tabatabai, affirmant que « son sang et celui de tous les martyrs de la résistance constituent un atout stratégique pour l’avenir de la région et de la nation islamique, et un cauchemar terrifiant pour les sionistes ».

Le CGRI a indiqué que « cet acte lâche n’est pas un signe de force, mais plutôt la preuve manifeste de la faiblesse et de l’impuissance d’un ennemi qui s’est retrouvé dans une impasse face à la volonté des peuples de la région et de l’axe de la résistance ».

Il a réaffirmé le droit de l’axe de la résistance à riposter, déclarant : « Il ne fait aucun doute que le droit de l’axe de la résistance et du Hezbollah à riposter est préservé, et une riposte implacable attend l’agresseur terroriste en temps voulu. »

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a également exprimé ses regrets dans un communiqué « face au silence et à l’inaction des organisations internationales et de défense des droits humains concernant les crimes de génocide sionistes soutenus par les États-Unis ».

Dimanche soir, le Hezbollah a annoncé le martyre de Haitham Ali Tabatabai, « mort en martyr pour la défense du Liban et de son peuple », ainsi que de plusieurs de ses camarades, suite à une attaque israélienne contre le quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Une procession funéraire solennelle a été organisée pour le commandant martyr Haytham Ali Tabatabai

La Résistance islamique au Liban a organisé le grand commandant jihadiste, le martyr Haytham Ali Tabatabai, ainsi que les martyrs Qassem Barjawi et Moustafa Barrou, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Les trois martyrs ont été inhumés au cimetière des martyrs, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Le commandant Tabatabai et quatre de ses compagnons – Qassem Barjawi, Mustafa Barrou, Rifaat Hussein et Ibrahim Hussein – sont tombés en martyrs hier lors de l’agression israélienne qui a ciblé le quartier de Haret Hreik, dans la banlieue sud de Beyrouth.

Cheikh Damoush : Les sionistes devraient rester inquiets, car ils ont commis une grave erreur

Dans son discours prononcé lors des funérailles, le cheikh Ali Damoush, chef du Conseil exécutif du Hezbollah, a décrit le commandant Tabatabai comme « un homme de terrain, présent sur tous les fronts et l’un des artisans de la libération et de la victoire ».

Cheikh Damoush a précisé que « Tabatabai avait été un commandant lors de la bataille des Braves et l’un de ceux qui ont repoussé l’agression lors cette bataille.

Cheikh Damoush a souligné que « le commandant martyr avait reçu à plusieurs reprises les félicitations du secrétaire général, le martyr Sayyed Hassan Nasrallah ».

Cheikh Damoush a expliqué que « l’assassinat de Sayyed Tabatabai visait à déstabiliser la résistance et à la contraindre à se retirer de ses positions », ajoutant que « l’ennemi l’a assassiné pour saper la détermination et la volonté de la résistance, mais cet objectif ne sera pas atteint ».

Cheikh Damoush a souligné que « le sang des martyrs ne fera qu’accroître notre détermination, notre volonté et notre attachement à la justesse de notre décision », notant que « le martyre du commandant Tabatabai ne freinera pas la résistance, ne la poussera pas à la reddition et ne l’empêchera pas d’achever ce qu’elle a entrepris ».

Il a déclaré : « Nous avons ceux qui peuvent assumer ces responsabilités, quels que soient les sacrifices », faisant remarquer que l’ennemi a toujours cru qu’en assassinant des chefs, il affaiblirait la résistance, « mais il a oublié qu’au Hezbollah, nous devenons plus forts et plus puissants grâce à nos martyrs ».

Cheikh Damoush a promis aux martyrs : « Nous poursuivrons sur cette voie et resterons sur le terrain jusqu’à ce que nos objectifs soient atteints. »

Concernant l’État libanais, cheikh Damoush a réaffirmé son devoir de protéger ses citoyens et sa souveraineté, appelant « le gouvernement à élaborer des plans à cette fin et à rejeter les diktats et les pressions extérieures ».

Cheikh Damoush a indiqué : « Nous ne nous soucions d’aucune proposition tant que l’ennemi ne respecte pas l’accord de cessez-le-feu », faisant remarquer que « toutes les concessions faites jusqu’à présent par le gouvernement libanais ont été vaines et n’ont produit aucun résultat ».

Cheikh Damoush s’est adressé aux sionistes, les avertissant : « Ils devraient s’inquiéter, car ils ont commis une grave erreur. »

Source: Médias