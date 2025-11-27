Le porte-parole du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien, le général de brigade Ali Mohammad Naeini, a affirmé que « 4 700 bases militaires de l’OTAN » avaient soutenu l’occupation israélienne lors de son agression contre l’Iran en juin dernier.

Dans des déclarations faites mercredi, Naeini a souligné que, malgré cela, les missiles iraniens sont parvenus à « pénétrer les différentes couches de la défense aérienne ennemie et ont atteint leurs cibles avec précision » dans les territoires occupés lors de l’opération True Promise 3.

Naeini a rappelé que l’Iran a ciblé pendant cette guerre de 12 jours des centres de recherche israéliens, ainsi que des bases de renseignement et la seule raffinerie de pétrole du territoire occupé.

Il a également indiqué que, parallèlement à ses attaques de précision, l’Iran avait « mené une importante opération de renseignement sur son territoire, qui a conduit au démantèlement de tous les réseaux de sécurité israéliens », expliquant que son pays « n’avait pas été surpris par la guerre et l’avait anticipée ».

Le porte-parole du CGRI a ajouté que l’occupation « pensait que la force de dissuasion de l’Iran avait diminué et qu’elle pouvait diviser le pays en lançant des frappes aériennes dévastatrices et intensives », mais « l’opération True Promise a brisé cette image, a montré au monde la véritable puissance de l’Iran et a forcé l’ennemi à abandonner ses calculs erronés ».