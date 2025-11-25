La porte-parole de la FINUL, Candice Erdell, a confirmé dans une interview accordée à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que la présence militaire israélienne dans le Sud-Liban constitue une « grave violation et empêche le déploiement de l’armée libanaise dans la région », soulignant « qu’elle entrave la circulation et la liberté de mouvement ».

Mme Erdell a expliqué que « l’occupation israélienne construit le mur le long de la Ligne bleue depuis des années, ce qui constitue une violation de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies ».

Elle a également souligné que « la coopération avec l’armée libanaise a toujours été étroite et se poursuit quotidiennement, et les forces de maintien de la paix sont conscientes des risques et sont pleinement engagées dans leur mandat et les tâches qui leur sont confiées ».

Auparavant, le chef de mission et commandant de la force de la FINUL, le général de division Diodato Abagnara, a déclaré que « la FINUL reste déterminée à soutenir l’armée libanaise », la qualifiant de « partenaire pour le renforcement de la stabilité dans le Sud ».

