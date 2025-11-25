Le président américain Donald Trump a signé, lundi soir, un décret enclenchant un processus au terme duquel les branches des Frères musulmans dans certains pays doivent être désignées comme « organisations terroristes étrangères. »

Le texte publié par la Maison Blanche note que les antennes des Frères musulmans « au Liban, en Jordanie et en Egypte », le pays où ce mouvement a été fondé en 1928, « commettent ou encouragent et soutiennent des campagnes de violence et de déstabilisation qui nuisent à leurs propres régions, à des citoyens américains ou à des intérêts américains ».

C’est au chef de la diplomatie Marco Rubio et au ministre des Finances Scott Bessent qu’il reviendrait de mener à bout le processus de désignation.

La classification comme « organisation terroriste étrangère » permet, outre la pression politique, de prendre une série de mesures financières et administratives: gel des avoirs, interdiction de transactions, interdiction d’entrée sur le territoire américain, etc.