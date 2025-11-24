Le chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne, Eyal Zamir, a limogé plusieurs officiers supérieurs, dimanche soir, suite à l’échec du 7 octobre 2023.

La Radio-Télévision israélienne a rapporté que le chef d’état-major Zamir a relevé de leurs fonctions de réserve le chef de la division des opérations, Oded Basiok, et le commandant de la branche du renseignement de la division de Gaza, Aharon Haliva, pour leur rôle dans l’échec de l’opération ‘Déluge d’Al-Aqsa’.

Il a également été confirmé que Zamir a limogé de la réserve le commandant de l’unité 8200, Yossi Shariel, pour le même motif.

Zamir a convoqué plusieurs officiers supérieurs qui étaient en service le 7 octobre 2023 pour les informer des décisions qu’il avait prises à leur sujet, notamment leur destitution, selon les médias israéliens.

La décision du chef d’état-major de l’occupation intervient quelques jours après que le chef de la commission d’enquête, Sami Turgeman, a remis à Zamir son rapport sur l’échec du 7 octobre. Ce rapport faisait état de graves défaillances au sein de l’armée, révèle le quotidien israélien Yediot Aharonot.