Est-ce le prélude à une reprise des hostilités sur le front libanais ? Le Hezbollah ripostera-t-il, et comment ?

Ces deux questions dominent la scène politique à Beyrouth depuis que l’ennemi sioniste a réussi à assassiner, le dimanche 23 novembre, le commandant militaire du Hezbollah, Haitham Ali Tabatabai, lors d’une frappe aérienne en plein cœur de la banlieue sud.

Bien que cette escalade ne fût pas inattendue, compte tenu du travail de fond politique mené par les médias israéliens et les responsables sionistes, ainsi que par les émissaires internationaux et arabes qui se sont récemment rendus au Liban, elle a pris une importance considérable. Certains l’ont interprétée comme « le prélude à la guerre dont on nous a menacés ».

Le Hezbollah a organisé, le lundi 24 novembre, une procession funéraire pour son commandant en chef, Haitham Ali Tabatabai, et quatre de ses compagnons: Qassem Berjaoui, Mostafa Berro, Rifaat Hussein et Ibrahim Hussein.

La cérémonie a été marquée par la présence d’une foule nombreuse de sympathisants de la résistance, scandant des slogans hostiles à ‘Israël’ et aux États-Unis, tels que « Mort aux USA » et « Mort à Israël ».

Le chef du Conseil exécutif du Hezbollah, cheikh Ali Daamouch, a prononcé un discours au cours duquel il a affirmé que : « le haut commandant Tabatabai était un chef courageux, dévoué à la résistance. Il a passé plus de 35 ans au front, sans jamais le quitter. Il figurait parmi les commandants les plus éminents qui a mené avec bravoure et compétence la bataille d’Uli al-Ba’s (dernière guerre israélienne contre le Liban).

Cheikh Daamouch a assuré que « l’assassinat de ce grand commandant visait à saper la volonté et la détermination de la résistance, ainsi qu’à l’intimider et l’affaiblir, la contraignant à la soumission. Cependant, cet objectif ne sera jamais atteint, car nous sommes un groupe qui croit en Dieu et au Jour du Jugement, qui croit en sa cause et en sa voie, et qui est prêt à sacrifier ce qu’il a de plus précieux ».

Cheikh Daamouch a en outre souligné que « le martyre du commandant Tabatabai ne freinera pas la résistance, ne la dissuadera pas d’achever l’œuvre entreprise par ce grand martyr et ne la poussera pas à la capitulation ».

« Les sionistes s’inquiètent de la riposte potentielle du Hezbollah, et ils devraient rester inquiets, car ils ont commis de graves crimes contre la résistance et le Liban. Ils pensent que cet assassinat perturbera la structure et la direction de la résistance, mais ils ont oublié que nous avons des dirigeants courageux capables de combler tout vide », a-t-il réitéré.

Pour Cheikh Daamouch, « le cœur du problème au Liban aujourd’hui réside dans l’agression sioniste persistante, et non dans l’armée ou la résistance. Il est du devoir de l’État de contrer cette agression par tous les moyens et de protéger ses citoyens, sa souveraineté et son indépendance. Le gouvernement doit élaborer des plans clairs à cet effet et rejeter les pressions visant à contraindre le Liban à se soumettre aux diktats américains et aux conditions israéliennes, car cela équivaut à une capitulation, et non à une solution ou à un règlement. Toutes les concessions faites jusqu’à présent par le gouvernement, du monopole des armes à l’acceptation de la proposition américaine, en passant par le déploiement de l’armée et même la volonté de négocier, ont été vaines et n’ont abouti à aucun résultat ».

Et de renchérir: « l’ennemi viole aujourd’hui l’ensemble du Liban et exerce des pressions de toutes parts pour nous contraindre à capituler, mais nous ne capitulerons pas. C’est absolument hors de question, quelles que soient les menaces et les intimidations. Par conséquent, toutes les menaces, tous les sièges et toutes les pressions actuellement exercés seront vains ».

Et cheikh Daamouch de conclure : « Si, au Liban et dans le monde, des personnes se soucient de la souveraineté, de la véritable indépendance et de la stabilité de ce pays, et veulent empêcher que la situation ne s’aggrave, elles doivent faire pression sur l’ennemi israélien et le contraindre à cesser son agression et ses violations contre le Liban…Peu importe qui vous tuez et détruisez, nous ne serons intéressés par aucune proposition ni initiative tant que les agressions et les violations ne cesseront pas et que l’ennemi israélien ne respectera pas les termes de l’accord de cessez-le-feu ».