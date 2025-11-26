Un analyste stratégique israélien a averti que « le gouvernement de Benjamin Netanyahu s’emploie à un démantèlement systématique des institutions israéliennes en soumettant les forces de sécurité et le système judiciaire à une influence politique, au lieu de se concentrer sur la résolution des problèmes sécuritaires croissants depuis le 7 octobre ».

Atila Shombel, analyste pour la chaîne israélienne Channel 13, a déclaré que « le gouvernement démantèle et affaiblit systématiquement les institutions israéliennes et les transforme en organes sous influence politique », soulignant que « cette tendance s’est accentuée depuis le 7 octobre ».

Shombel a ajouté qu’« au lieu de se concentrer sur la sécurité, les responsables continuent de démanteler les institutions israéliennes », faisant remarquer que « l’influence politique s’étend désormais à des agences essentielles, notamment l’armée israélienne, le Shin Bet, la police, le système judiciaire, les forces de l’ordre et d’autres encore ».

Ces avertissements témoignent de la profondeur des désaccords au sein des instances sécuritaires et politiques en « Israël », compte tenu des répercussions persistantes de l’échec révélé par les événements du 7 octobre et de la montée des critiques à l’égard des politiques gouvernementales dans ce pays.

Source: Médias