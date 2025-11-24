Le secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien a présenté, dimanche soir, ses condoléances suite au martyre du commandant de la résistance, Haitham Ali Tabatabai, assassiné suite à une frappe aérienne israélienne contre un bâtiment résidentiel dans la banlieue sud de Beyrouth.

Ali Larijani a déclaré: « La nuit même de l’anniversaire du martyre de Fatima al-Zahraa (que la paix soit sur elle), l’un des fidèles disciples de la Dame des Femmes du Monde, le frère Haitham Ali Tabatabai, haut commandant du Hezbollah, est tombé en martyre avec plusieurs de ses compagnons visés par les sionistes criminels. »

M.Larijani a poursuivi : « Ils ont atteint leur but, mais Netanyahu poursuit ses manœuvres jusqu’à ce que chacun comprenne qu’il ne reste d’autre voie que d’affronter cette entité illusoire. »

De son côté, le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné « le crime terroriste commis par l’entité sioniste, qui a ciblé des zones résidentielles à Beyrouth et assassiné le commandant de la Résistance, Haitham Ali Tabatabai. »

Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé que « cette agression constitue une violation flagrante de l’accord de cessez-le-feu de novembre 2014 et une agression brutale contre l’intégrité territoriale et la souveraineté nationale du Liban. Cette agression a fait plusieurs martyrs et blessés parmi des dizaines de citoyens libanais, dont des femmes et des enfants innocents. »

Et de souligner : « la nécessité de poursuivre et de punir les dirigeants de cette entité pour cet acte terroriste et ce crime de guerre. »

Le communiqué indique en outre que « le soutien continu des États-Unis à l’entité sioniste est le principal facteur qui lui permet de persister dans ses agressions et ses violations du droit international », incombant aux garants du cessez-le-feu « la responsabilité directe de ce crime ».

Le ministère iranien des Affaires étrangères a par ailleurs appelé « la communauté internationale à prendre des mesures fermes pour lutter contre le terrorisme organisé et les incitations à la guerre perpétrées par l’entité sioniste contre le Liban et d’autres pays de la région ».

« Les aventures militaires de cette entité au Moyen-Orient constituent la plus grande menace, non seulement pour la paix et la stabilité de cette région, mais aussi pour la paix et la sécurité internationales. Par conséquent, faire face à cette menace constitue une responsabilité mondiale ».