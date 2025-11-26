Les vents de la pression diplomatique, à la fois politique et financière, érodent davantage la souveraineté libanaise selon les critères de l’économie, de la politique et du droit. Ces vents ont amené douze personnalités américaines du département du Trésor, portant et proférant un message de pression stratégique décrit par les Américains comme « l’avertissement final » à l’État libanais, mettant l’État souverain du Liban à l’épreuve.

Quel en est l’objectif principal ? Où mènera la politique de conformité aux instructions si elle se poursuit ? Comment y faire face ? Et quelles sont les probabilités après le prétendu délai de 60 jours ?

Exigences sous forme d’avertissement

L’objectif en cours de test est le siège de l’environnement de la Résistance pour réaliser ce que la guerre militaire n’a pas réussi jusqu’à présent : le désarmement, l’arrêt du financement, la normalisation et le siège frontalier. C’est ce qui a fait de cette délégation et de celles qui l’avaient précédée un vecteur de discours armé de déclarations d’escalade et émotives du président américain Donald Trump, en plus de l’adoption des soi-disant « réformes financières et bancaires radicales ».

La formule de pression américaine est passée des recommandations et instructions à des ordres et ultimatums, fixés par des délais.

Par une décision portant le numéro 3, émise par le gouverneur de la Banque du Liban (BDL), les avertissements ont été traduits par un ensemble d' »actions préventives » visant les institutions financières non bancaires agréées par la même banque, allant des sociétés de transfert de fonds et de change aux portefeuilles et groupes financiers monétaires. Cette étape a constitué la première réponse la plus notable dans un long processus qui devrait inclure le secteur bancaire lui-même, dans le cadre d’un soi-disant réajustement complet des canaux financiers soupçonnés d’être utilisés pour échapper à la surveillance.

Selon une source responsable à la Banque du Liban, les informations confirment que Washington a insisté sur la nécessité de combler toutes les lacunes qui pourraient permettre un financement non visible du parti, que ce soit par des devises étrangères fortes, des monnaies cryptées, ou de l’or.

Les conditions de la stabilité financière et économique sont dangereuses

La Banque du Liban s’est orientée vers un durcissement supplémentaire après s’être conformée aux ordres américains, notamment après la circulaire 170 interdisant les transactions avec l’Association Al-Qard Al-Hasan, puis sa décision numéro 3 liée à la circulaire 170. Celle-ci a obligé les institutions financières non bancaires agréées par la BDL à collecter un volume de données personnelles et transactionnelles détaillées pour chaque opération atteignant 1 000 $ ou plus, à mettre à jour les formulaires « Connaître Votre Client » (KYC) pour les bénéficiaires effectifs, les personnes et les entreprises, et à envoyer les données chiffrées à la Banque Centrale, dans un délai ne dépassant pas deux jours ouvrables, avec des délais serrés pour l’application des mesures au début du mois prochain, et l’achèvement des dossiers des clients existants dans les six mois.

Tout manquement entraînera des sanctions sévères, allant jusqu’à la radiation des institutions contrevenantes des registres de la BDL et le retrait de leurs licences.

Pression progressive… et 3 objectifs pour la circulaire du Gouverneur

Il est notable, selon la source responsable à la Banque Centrale, que la nature de ces mesures comporte une dimension politique intérieure sensible difficile à ignorer. Le fait de lier ces mesures exclusivement au dossier de la liste grise du groupe « FATF » (GAFI) apparaît comme une tentative d’endiguement évidente, d’autant plus que la soi-disant « lutte contre le financement du terrorisme » vise directement le dossier du désarmement du Hezbollah.

La source a indiqué que « la Banque Centrale poursuivra cette voie en passant ultérieurement au secteur bancaire, où les banques feront face à une nouvelle étape d’examens et d’audits à plusieurs niveaux, aboutissant au durcissement des mécanismes de détection des ‘fonds illicites ou suspects' » selon leur point de vue.

Objectifs de la circulaire

Un grand volume d’informations détaillées pour une couverture de renseignement de chaque transaction en espèces de 1 000 dollars et plus.

Une réduction significative de la valeur des fonds soumis à la surveillance transférés à travers les frontières, passant de 15 000 dollars à 1 000 dollars, ce qui freine et encercle le mouvement financier et économique et place le Liban dans une prison de l’économie sécuritaire. Ceci contrevient à la Loi n° 42 du 24/11/2015, émise suite aux recommandations du groupe « GAFI » dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, selon leurs dires, dans le but de prendre les mesures nécessaires pour traquer le transport d’espèces à travers les frontières.

Renvoyer les opérations en espèces des Libanais et des résidents vers les banques qui ont dévoré leurs dépôts et les ont appauvris en accord avec des personnalités influentes au pouvoir et sous l’œil vigilant et les directives de l’administration américaine pour provoquer l’effondrement financier.

La source responsable a confirmé que des mesures ultérieures seront prises dans les mois à venir sous le titre d’ « actions préventives supplémentaires » qui cibleront les banques commerciales, conduisant à « établir de multiples barrières de contrôles et de points d’audit », et que toute violation de ces dispositions expose les institutions aux sanctions prévues à l’article 208 du Code de la Monnaie et du Crédit, qui vont de l’avertissement à la radiation et au retrait de licence, en plus des amendes et des sanctions pénales encourues par le contrevenant.

Violation de la souveraineté monétaire

Selon l’expert et chercheur économique Ziad Nasreddine, ce qui s’est passé constitue une violation de la souveraineté monétaire et financière du Liban et un dépassement des lois qui régissent le fonctionnement des institutions financières et la circulation des liquidités. Il a ajouté que « les circulaires récemment émises par le gouverneur de la Banque du Liban sont conformes à des directives de l’étranger et constituent une violation des articles 36 / 39 / 42 du Code de la Monnaie et du Crédit », et par conséquent, les Libanais et les résidents lésés ont le droit de poursuivre la direction de la Banque et son gouverneur devant le Parquet Financier.

Quant à l’affirmation de la délégation américaine et du gouverneur de la Banque selon laquelle le but des mesures est de réduire la masse de « cash » au Liban en raison des risques liés à son expansion et à sa circulation, elle « ne dépasse pas 40 % des transactions financières dans une petite économie comme le Liban, alors que dans un pays très développé comme l’Allemagne, ce pourcentage atteint 60 % de la circulation.

Tout cela alors que le volume total du produit intérieur brut libanais ne dépasse pas les 30 milliards de dollars et que seulement environ 12 milliards de dollars sont échangés en espèces, dont un seul milliard a été utilisé pour verser des aides sociales aux citoyens sinistrés par l’intermédiaire de l’association Al-Qard Al-Hasan pour fournir des logements et des meubles après la guerre israélienne, l’État ayant renoncé à ses responsabilités. »

Il reste à l’État et à ses autorités de révéler le sort des 11 milliards de dollars restants de la masse de circulation d’espèces, et de déclarer qui sont les grands clients financiers et les moteurs de cette liquidité ? Et de répondre aux chiffres de l’argent politique étranger pour la mise en œuvre de projets au Liban ?

De plus, les nouvelles mesures renforcent l’exposition informationnelle et sécuritaire au Liban, une réalité déjà présente depuis les demandes des agences de sécurité fédérales suite à l’assassinat du Président Hariri et au Tribunal International, et qui s’accroît pour inclure les bureaux fonciers, les registres personnels et les universités, menaçant la sécurité sociale et la sécurité nationale de l’État et du peuple.

En outre, parler de secret bancaire appartient désormais au passé, surtout après les décisions des soi-disant « réformes financières » qui ont été annulées à la demande du Fonds Monétaire International, « le bâton politique financier de l’Amérique ». Mais, comme il est évident, cette punition et cet encerclement sont dirigés contre une catégorie large et spécifique de personnes ayant des capitaux, des affaires et des expatriés : l’environnement de la Résistance et ses alliés. Par conséquent, il semble que le Liban soit entré dans une phase délicate de docilité dangereuse selon les normes américaines.

Ce que nous observons aujourd’hui avec les circulaires et décisions du gouvernorat de la banque suggère une nouvelle version de l’ex-gouverneur de la BDL, Riad Salamé qui entraînera des catastrophes financières et économiques si les pouvoirs du gouverneur ne sont pas modifiés.

La soumission aux demandes de l’étranger est désormais la priorité, et les lois qui empêchent les interférences externes sont liées à la présidence du gouvernement, aux ministères des Finances et de l’Économie, et au gouvernorat de la Banque du Liban. C’est ce qu’on appelle la sécurité financière monétaire ; où en sommes-nous et comment la réaliser ?

Comment faire face aux dommages et les minimiser

Pour faire face aux dommages, un rôle de supervision efficace doit être joué par le gouvernement via son commissaire auprès du Conseil Central de la Banque face aux pouvoirs très étendus du gouverneur, et il ne faut en aucun cas relâcher ou céder.

Ce qui se passe sur le terrain, selon le chercheur Nasreddine, « n’est pas lié au blanchiment d’argent mais à de pures aides sociales fournies par l’association Al-Qard Al-Hasan et d’autres à ceux qui en ont besoin. Affirmer que la décision et les mesures sont venues pour lutter contre le blanchiment d’argent est faux, car cela ne se fait pas par des sociétés financières légales connues et des transferts clairs, mais par un mouvement secret et déguisé d’individus et de groupes inconnus. De plus, la décision vise le poumon par lequel l’économie et la société libanaises respirent, ainsi que les fonds de la diaspora libanaise, le plus grand contributeur au sauvetage du Liban après l’effondrement financier orchestré. »

Ce qui se passe est une réponse aux désirs d’encerclement économique et financier qui contrevient à la législation légale libanaise. Pour y faire face, des amendements législatifs réformateurs des pouvoirs du gouverneur doivent être apportés au sein de la Commission Parlementaire des Finances et du Budget pour contrôler et surveiller en permanence le travail du gouverneur et ne pas lui laisser l’occasion de jouer un rôle politique influent. « L’un des principaux objectifs des mesures successives est également de pousser à nouveau les Libanais vers les banques qui ont prétendu être en faillite et ont provoqué l’effondrement des Libanais, afin de les renflouer. »

Il était important, lors de la nomination du gouverneur, de « s’arrêter longuement sur son programme et son plan de réforme, et il est faux que le Liban ne puisse pas dire ‘non’ à l’Amérique et qu’il soit un État faible. L’exemple vivant devant nous est le Commandant de l’Armée et ses positions nationales face aux demandes et aux défis. »

L’observateur ordinaire de ce qui se passe réalise qu’il existe un projet pour encercler et cibler une grande et large communauté, et un état de recherche de force à l’étranger, ce qui menace la paix civile et renforce l’idée du fédéralisme et de la discorde confessionnelle au lieu de leur annulation conformément à la Constitution. Demandes plaçant le Liban entre la reddition et l’instabilité financière et politique

L’objectif n’est donc pas financier, mais une tentative de pousser le Liban à la reddition ; il doit choisir entre deux options : s’engager sur la voie de la normalisation dans sa nouvelle version et assécher les sources de financement du « Hezbollah » ou faire face à l’isolement international. La pression financière n’est qu’un des moyens américains.

« Des demandes sionistes »

Dans ce contexte, le chercheur spécialisé en politique américaine Ali Mourad a affirmé au site al-Manar que la violation de la souveraineté libanaise par la délégation est flagrante et claire à travers ses demandes aux présidents et au gouverneur, et que « ces émissaires, et ceux qui les ont précédés, viennent de contextes et de directives sionistes, et il est naturel que les demandes incarnent les besoins de l’ennemi israélien dans les tentatives d’encercler et d’étrangler la Résistance. C’est l’objectif principal et central pour empêcher l’envoi et la réception de fonds, selon leurs dires, mais les plus ciblés sont l’environnement de la Résistance, les catégories de la classe des hommes d’affaires et la classe moyenne. »

Les mesures visent également à reprendre le contrôle d’une main de fer sur le mouvement financier et à pousser la majorité des citoyens vers les banques selon leur système actuel obéissant à l’Amérique.

Selon ce qui a été propagé par les médias libanais influencés par la propagande et les directives américaines, les prochaines étapes de la Banque Centrale se concentreront sur la stimulation des paiements dans le secteur bancaire via les domaines de la vente au détail par des moyens électroniques, que ce soit par cartes ou téléphones intelligents, et les transferts internes et externes (en ligne) connectés à des réseaux techniques fiables au sein des banques opérant selon les instructions américaines, en contrôlant exclusivement l’injection de liquidités en dollars de la Centrale vers les banques, une étape qui place de force les citoyens et les déposants à la merci des banques pour les renforcer.

Dans ce contexte, le journal saoudien Asharq Al-Awsat a mentionné que les sessions tenues par la délégation américaine au Liban les 10 et 11 novembre 2025 aux niveaux présidentiel, ministériel et du gouvernorat de la Banque, ont insisté sur la nécessité de prendre des mesures strictes pour combler les lacunes qui permettent l’infiltration de financement au profit de l’organisation Hezbollah et de ses institutions, et de réprimer certaines sociétés de change et de transfert de fonds et certaines opérations de commerce financier. À titre indicatif, les Émirats Arabes Unis, qui figuraient sur la liste grise et sont un pays avec une surveillance sécuritaire électronique et cognitive de tout ce qui s’y passe, n’ont pas traité leurs citoyens et résidents de la manière humiliante dont l’autorité au Liban traite les Libanais.

L’avertissement final… exagéré et inapplicable

Les avertissements et menaces américains relèvent de la « maximisation de la pression sur les décideurs de l’État libanais et sur les Libanais pour accélérer l’agenda américano-israélien. Cependant, l’administration américaine tient compte d’un minimum de crainte pour ses intérêts, craignant un éventuel mélange des cartes ou un dérapage de la situation qui finirait par anéantir tout ce qu’ils ont accompli depuis un an, sans garantie de pouvoir les réorganiser et perdant ainsi des cartes de force qu’ils avaient en main. Par conséquent, il ne s’agit que de menaces qui ne sont pas à la hauteur d’une exécution, et les expériences précédentes depuis la résolution 1559 en 2003 sont présentes dans la mémoire. »

Parler d’un avertissement final, d’un dernier délai et brandir la menace d’aller vers l’inconnu est un discours exagéré et inapplicable dans la réalité en raison des cartes de force latentes au Liban, « et pour lesquelles l’ennemi israélien, et avec lui l’Américain, compte cent fois avant de franchir les barrières dangereuses. Pour éviter tout glissement par les jugements de Netanyahou, l’Américain s’est impliqué dans la gestion des salles d’opérations du commandement de la région Nord et du Néguev, où se trouve la centralisation, et à la frontière avec Gaza, pour ajuster le rythme de l’ennemi israélien et le maîtriser selon les exigences de la politique et des objectifs communs. De même, les demandes d’amnistie judiciaire pour Netanyahou visent à établir une base solide pour freiner son impulsion et ajuster le rythme des événements. »

L’approche américaine repose sur la sécurisation des frontières de l’ennemi par des zones de sécurité tampon aux frontières avec le Liban et la Syrie. Mais les piliers de la nouvelle politique américaine sont de créer le terrain pour limiter les guerres déclenchées par l’ennemi israélien, quel que soit le gouvernement qui prendra les rênes de l’entité ; les choses se dirigent vers la maîtrise et l’endiguement du comportement de Netanyahou par le moyen de son soulagement judiciaire.

Éventualités d’événements… mais sont-elles possibles ?

En ce qui concerne les éventualités sur la manière dont les événements pourraient évoluer, les intérêts constants de l’Amérique consistent actuellement à préparer rapidement l’imposition d’une normalisation à grande échelle via les soi-disant Accords d’Abraham. Cela nécessite davantage de pression avant le réveil du Tigre blessé résistant. À cet égard, le chercheur Ali Murad a confirmé que « l’œil est sur l’Arabie Saoudite dans ce processus, et par son intermédiaire, les responsables de l’État seront maîtrisés, parallèlement à l’utilisation du bâton militaire et médiatique israélien par la promotion d’un camp et l’incitation contre un autre, au service des prochaines élections, avec des campagnes médiatiques payantes selon l’agenda américano-arabe. »

Si des progrès notables sont réalisés sur la voie de la normalisation publique avec la signature par l’Arabie Saoudite des Accords d’Abraham, la pression sur le Liban doublera. Et bien sûr, la Syrie, avec son nouveau régime, sera la première à monter dans le bus de la normalisation saoudienne ; son chauffeur saoudien ne démarrera pas sans un passager syrien cloné et un autre libanais, le premier assurant la sécurité de l’entité et le second représentant une menace pour la sécurité nationale israélienne.

Si le Liban persiste à rejeter les demandes-ordres américaines, nous pourrions « faire face à des jours d’escalade en deçà du niveau de la guerre mais au-dessus du taux des agressions quotidiennes, mais ce qui retarde l’ennemi d’une escalade majeure et le rend hésitant est sa crainte des surprises de la Résistance qui pourraient renverser les pronostics et la table des événements dans cette manche, » selon le chercheur Murad.

En s’arrêtant sur les déclarations des hauts responsables, elles représentent le minimum de nationalisme. Cependant, les positions et la performance du Commandant de l’Armée Libanaise sont distinguées face à une énorme quantité de menaces et de défis, et c’est lui qui se tient comme un rempart autant que possible pour retarder, atténuer ou faire échouer les plans américains et les demandes hostiles d’Israël, ce qui pousse l’Américain à reconsidérer le déclenchement d’une confrontation globale avec le Liban. Ils ont également échoué à ébranler les lignes rouges en changeant la doctrine de l’Armée et de ses éléments en vue de l’utiliser comme un outil contre la Résistance et son peuple.

Conclusion

Le Liban est au cœur de la tempête, et il est actuellement décrit comme le plus rebelle face à la politique américano-israélienne dans la région, comparé à Gaza dévastée et aux États de l’anneau qui ont été démantelés, notamment la Syrie. Cela provoque une pression croissante sur le Liban pour désarmer sa force et un encerclement financier et politique suffocant, avec l’agitation du bâton des menaces pour provoquer les chocs appropriés et leurs ondes de choc. Cependant, les connaisseurs des politiciens américains affirment qu’à travers leur pragmatisme politique, ils font pression pour obtenir la moitié des demandes et des demi-solutions. Cela n’est pas clair pour l’instant, mais au minimum, ce qu’ils refusent aujourd’hui avec la fermeté de la position libanaise, ils pourraient l’accepter demain selon la balance des profits et des pertes.

Cette transformation des outils de pression pourrait placer l’économie et la sécurité libanaises entre les mâchoires d’un étau, entre la pression financière américaine et le brandissement des menaces militaires régionales. Y a-t-il une place pour des positions relâchées ou pour enterrer sa tête dans le sable face aux demandes américaines qui pourraient entraîner le pays dans des désastres nationaux internes et panarabes ?

Par Fares Ayad

Source: Al-Manar