À l’occasion de la commémoration de la Journée annuelle de mobilisation, le secrétaire général du Hezbollah, Son Éminence Cheikh Naïm Qassem a adressé un message aux combattants des forces de mobilisation du Hezbollah.

Ci-dessous le texte intégral de ce message :

(( Au nom de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux

Que la paix, la miséricorde et les bénédictions de Dieu soient sur vous.

Votre voie est l’Islam, votre élévation spirituelle s’acquiert par la piété, votre succès réside dans la sincérité de votre foi, votre soutien dépend de votre allégeance à la Wilaya, et votre espoir de salut repose en suivant la voie de l’Imam Khomeiny (que Dieu sanctifie son âme), la direction du Guide Suprême, l’Imam Khamenei (que son influence s’étende), et l’exemple du Maître des Martyrs de la Oumma, Sayed Hassan Nasrallah (que Dieu l’agrée), dans la résistance.

Par votre conduite et vos actions, vous façonnez votre vie avec efficacité et sagesse selon deux axes interdépendants :

1- Vous construisez votre vie matérielle par le savoir, le travail, le mariage et l’éducation des enfants, dans le respect des valeurs morales.

2- Vous construisez votre vie spirituelle par la prière, la recherche de la voie divine, l’engagement communautaire et le service d’autrui. Ô fils des moudjahidines mobilisés…

Cette voie s’ouvre à une évolution toujours plus grande : « Et ceux qui sont bien guidés, Il accroît leur guidance et leur accorde leur piété. » Son aboutissement est une double bénédiction dans tous les aspects de votre vie, car la vie entière des mobilisés est résistance, où qu’ils aillent et luttent, c’est la résistance. Chaque terrain de votre combat est résistance : à l’école, à l’université, dans votre profession, dans l’administration, sur le terrain et sur le champ de bataille.

Quelles que soient les crises, elles s’apaiseront et le cycle de mensonges de l’agression israélo-américaine prendra fin. Le Messager de Dieu (que la paix et les bénédictions soient sur lui et sa famille) a dit : « La victoire vient avec la patience, le soulagement vient avec la détresse et la facilité vient avec l’épreuve. »

Sachez que la victoire est de deux sortes : la victoire du cœur et la victoire sur les ennemis. Celui qui est victorieux dans son cœur et sa foi triomphera inévitablement de son ennemi, même si cela prend du temps.

Persévérez pour atteindre la gloire, car « la gloire appartient à Dieu, à Son Messager et aux croyants ». Le Hezbollah, sa Résistance islamique et ses forces de mobilisation sont les porte-étendards de l’Imam al-Mahdi (que Dieu hâte son retour) vers la justice et le triomphe des deux mondes.

Le Commandeur des Croyants, Ali (que la paix soit sur lui), a dit : « Les montagnes peuvent s’écrouler, mais vous, vous resterez debout. Serrez les dents, offrez votre crâne à Dieu, ancrez-vous fermement au sol, fixez votre regard jusqu’aux confins de l’ennemi, puis abaissez-le, et sachez que la victoire vient de Dieu Tout-Puissant. »

Félicitations pour cette journée, ô vous qui êtes mobilisés ! Que tous vos jours soient emplis de mobilisation. Que la paix soit avec vous.

Source: Al-Manar