Quatre Palestiniens ont été tués et plusieurs autres blessés mercredi lors d’une série d’attaques israéliennes menées dans différentes zones de la bande de Gaza.

Selon la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen a rapporté « qu’un drone a ciblé un groupe de Palestiniens près de la place Beit Lahia, dans le nord de la bande de Gaza, faisant deux morts et plusieurs blessés ».

Par ailleurs, une autre personne a été tuée et plusieurs Palestiniens blessés lors d’un bombardement qui a visé un groupe de personnes à l’est du camp de réfugiés de Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza.

Dans le sud de la bande de Gaza, une personne a été tuée et une autre blessée par des tirs d’artillerie israéliens près de l’école Al-Farabi à Bani Suheila, à l’est de Khan Younis.

Des tirs d’artillerie et des tirs nourris provenant de véhicules militaires israéliens à l’est du camp de réfugiés de Maghazi, ont également été signalés ainsi que des tirs d’artillerie à l’est de Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, dans le cadre d’une escalade des tensions qui se poursuit depuis le matin et qui cible les zones orientales.

Le ministère de la Santé de la bande de Gaza a annoncé que « dix martyrs étaient arrivés dans les hôpitaux de la bande au cours des dernières 24 heures, dont deux victimes des récentes attaques et huit corps extraits des décombres ». Le ministère a indiqué que « des milliers de victimes restent piégées sous les décombres et dans les rues, les ambulances et les équipes de la protection civile étant incapables de les atteindre ».

Selon les données du ministère, le bilan des morts depuis le début du cessez-le-feu le 11 octobre 2023 s’élève à 347 martyrs et 889 blessés, tandis que les équipes de secours ont recensé 596 corps sur les quelque 10 000 personnes toujours portées disparues sous les décombres.

Quant au bilan de l’agression israélienne depuis le 7 octobre 2023, il atteint 69 785 martyrs et 170 965 blessés.

Source: Médias