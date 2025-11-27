Des affrontements ont éclaté entre des factions affiliées au ministère de la Défense du gouvernement intérimaire syrien et les Forces démocratiques syriennes (FDS) près du barrage de Tichrine, dans la campagne d’Alep, selon des sources locales.

Le nord et l’est de la Syrie sont fréquemment le théâtre d’affrontements entre les forces affiliées au gouvernement intérimaire syrien et les FDS, en violation persistante de l’accord signé en mars dernier. Cet accord prévoyait un cessez-le-feu entre les deux camps et l’intégration des FDS aux institutions de l’État syrien.

Explosion dans un dépôt de munitions à Idlib, dans la campagne

Une explosion dans un dépôt de munitions à Idlib, dans le nord de la Syrie, a tué cinq ouvriers et en a blessé neuf autres. Les autorités syriennes ont confirmé que leurs équipes poursuivent leurs investigations afin de déterminer les causes de l’explosion.

Selon la chaine satellitaire qatarie Al Jazeera, le dépôt était un bâtiment de deux étages et a été totalement détruit.

Syrie : Nouvelle incursion israélienne dans la campagne de Quneitra

Des sources locales à Quneitra ont rapporté qu’une patrouille d’occupation israélienne, composée de cinq véhicules militaires, a pénétré dans la zone par la route reliant les villages d’al-Qahtaniyah et d’Umm al-Adham, dans la campagne de Quneitra, et a établi un barrage militaire, bloquant ainsi la circulation.

Ces mêmes sources ont ajouté qu’une patrouille israélienne a procédé à des tirs d’explosifs à l’ouest du barrage d’al-Mantarah, dans le centre de la campagne de Quneitra.

Cette violation israélienne survient dans un contexte d’attaques croissantes et continues contre la souveraineté syrienne depuis la chute du précédent régime en décembre 2014.

Source: Médias