Le Yémen va bénéficier d’investissements des Emirats Arabes Unis d’un montant d’un milliard de dollars pour soutenir la reconstruction du secteur de l’énergie, mis à genoux par des années de guerre, ont annoncé l’ambassadeur de la riche monarchie du Golfe au Yémen et le Premier ministre yéménite.

En visite à Aden, l’ambassadeur des Emirats arabes unis au Yémen, Mohammed Hamad al-Zaabi, a annoncé que « son pays compte accorder un milliard de dollars pour construire des centrales électriques » dans les zones sous contrôle du gouvernement internationalement reconnu. Il a cité « des centrales solaires, éoliennes, ainsi que des centrales fonctionnant au mazout », lors d’un forum dédié au secteur de l’énergie.

« Le gouvernement yéménite a obtenu un soutien stratégique des Emirats arabes unis, consistant en la mise en œuvre de projets énergétiques clés et vitaux dans la province d’Aden et les autres provinces libérées (des rebelles houthis), pour un montant d’un milliard de dollars », avait annoncé plus tôt mercredi le Premier ministre yéménite Salem ben Brik lors de ce forum.

De son côté Ali Alshimmari, dirigeant de Global South Utilities, une entreprise basée à Abou Dhabi et présente au Yémen, a précisé sur une chaîne affiliée au Conseil de transition du sud (STC), que l’objectif « n’est pas seulement la production (d’énergie), mais aussi le transport et la distribution, afin que cette production parvienne aux bénéficiaires ».

Source: Médias