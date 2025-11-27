Le quotidien israélien Maariv a confirmé, ce jeudi 27 novembre, que la crise entre le ministre de la guerre Israel Katz et le chef d’état-major Eyal Zamir s’intensifie et que le différend ne semble pas près de s’apaiser.

Le journal a déclaré que « la tension entre les deux camps a atteint un stade d’escalade réciproque, au moment même où les chefs militaires estiment devoir prendre des mesures décisives pour éviter toute reprise des combats qui pourrait embraser Israël et affecter l’appareil militaire lui-même. »

Le journal a noté que le différend a été rendu public après le discours marquant prononcé, mercredi 26 novembre, par Eyal Zamir lors de la cérémonie commémorative de David Ben Gourion.

Dans ce discours, il a appelé à un « leadership courageux, décisif et transformateur », soulignant que l’essence du leadership réside dans la capacité à « reconnaître ses erreurs et à avoir le courage d’impulser le changement ».

Les tensions s’exacerbent entre les milieux politiques et sécuritaires

Plusieurs médias israéliens rapportent que, malgré le caractère officiel de l’événement, la couverture médiatique israélienne a indiqué que les messages visaient spécifiquement le Premier ministre Benjamin Netanyahu et le ministre de la guerre Israel Katz, dans un contexte de tensions croissantes entre les pouvoirs politique et sécuritaire.

Selon des correspondants militaires israéliens, le discours de Zamir a ravivé la crise de leadership en ‘Israël’, car il a explicitement appelé à un nouveau modèle de leadership reconnaissant les erreurs commises et définissant une orientation claire pour la prochaine étape, comme le rapporte Maariv.

Le journal israélien a indiqué que cette escalade de la crise survient alors que l’armée fait face à une pression opérationnelle croissante sur divers fronts, notamment l’offensive Cinq Pierres dans le nord de la Samarie (la partie montagneuse du nord de la Cisjordanie occupée), exacerbant ainsi le différend politico-militaire.

Katz et Zamir ont échangé des critiques lundi dernier après que Katz a ordonné une nouvelle enquête sur l’examen externe mené par l’armée sur les précédentes enquêtes internes concernant les manquements israéliens face à la résistance palestinienne lors de l’attaque du 7 octobre 2013.

Katz a également décidé de geler les nominations aux postes supérieurs de l’armée pendant 30 jours, ce qui a incité Zamir à l’accuser d’« ingérence politique et de nuire à la préparation de l’armée ».