Une frappe de drone a ciblé, mercredi soir, un complexe gazier dans la région autonome du Kurdistan en Irak, coupant l’approvisionnement en gaz des centrales électriques de la région, ont déclaré les autorités locales.

« A 23H30 (20H30 GMT), un drone a attaqué l’installation du champ gazier de Khor Mor, interrompant la fourniture de gaz aux centrales électriques », a indiqué l’autorité du gaz et de l’électricité de la région dans un communiqué.

Le ministère des Ressources naturelles et le ministère de l’Électricité du gouvernement régional du Kurdistan ont indiqué dans un communiqué conjoint que la panne de courant affectait une grande partie de la région.

Omid Ahmed, porte-parole du ministère de l’Électricité du gouvernement régional du Kurdistan, a expliqué que la production d’électricité au Kurdistan devrait diminuer de 3 000 mégawatts suite à cette attaque.

Selon des sources sécuritaires, l’attaque, qui a touché des réservoirs de stockage sur le champ gazier, a provoqué un incendie et blessé des employés.

Les pompiers sont toujours à l’œuvre pour maîtriser l’incendie, tandis qu’un ingénieur du champ gazier a déclaré que les réparations des dégâts causés à la principale installation de stockage de gaz liquéfié prendraient deux à trois jours.

La Cellule de communication de sécurité, organe officiel chargé de diffuser les informations relatives à la sécurité, a indiqué que le gisement avait été la cible d’une « attaque perfide, ayant entraîné l’incendie d’une des principales cuves de cet important gisement gazier, sans faire de victimes. Cet acte constitue une menace directe pour les intérêts des Irakiens et représente un acte terroriste grave visant à entraver et à retarder les efforts déployés pour consolider la sécurité et la stabilité économique.»

Et d’ajouter : « cette attaque a des répercussions négatives sur le réseau électrique, notamment dans les gouvernorats d’Erbil et de Souleimaniye, et nuit aux ressources et aux sources d’énergie du pays.»

« Les auteurs de ces attaques seront punis comme il se doit, et des mesures légales fermes seront prises contre les personnes impliquées dans cet acte lâche et perfide », a-t-on poursuivi de même source.

La partie derrière cette attaque n’a pas encore été identifiée.