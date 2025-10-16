Les ministres des Affaires étrangères du Mouvement des non-alignés (MNA), réunis lors de la 19e Conférence ministérielle à Kampala, en Ouganda, les 15 et 16 octobre 2025, ont exprimé leur profonde préoccupation face à l’évolution de la situation dans la région des Caraïbes et affirmé leur pleine solidarité avec la République bolivarienne du Venezuela face à toute menace extérieure.

Les ministres ont rappelé la déclaration du Bureau de coordination du 19 septembre 2025, dans laquelle ils déploraient l’aggravation de la situation due au déploiement de forces et de ressources militaires supplémentaires provenant de l’extérieur de la région, aux actes hostiles, à la multiplication des menaces et à la rhétorique agressive.

Les ministres ont rappelé le récent débat au Conseil de sécurité des Nations Unies, le 10 octobre 2025, qui a affirmé la nécessité d’adhérer aux principes de la Charte des Nations Unies, du droit international, du dialogue et de la diplomatie pour traiter toute question d’intérêt commun dans un esprit de coopération et de solidarité.

Les ministres du Mouvement des non-alignés ont averti que « toute nouvelle détérioration, y compris une attaque armée directe contre le Venezuela, menacerait la stabilité de toute la région d’Amérique latine et des Caraïbes et compromettrait son statut de zone de paix. Ils ont appelé toutes les forces extérieures à la retenue ».

Ils ont également affirmé « leur défense des principes de souveraineté, d’égalité entre les États, d’intégrité territoriale et de non-ingérence dans les affaires intérieures des États, tout en soutenant le droit du Venezuela à la légitime défense dans le cadre du droit international et le droit de son peuple à la paix ».

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Iván Gil, a tenu plusieurs réunions en marge de la conférence ministérielle avec ses homologues iranien, cubain et algérien, en marge de la conférence ministérielle. Ces pays ont réitéré leur engagement à soutenir le Mouvement des non-alignés et à renforcer le multilatéralisme international.

Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a rencontré son homologue iranien, Abbas Araghchi, et ils ont affirmé « l’engagement de toutes les parties en faveur du bloc coopératif et de leur soutien aux propositions et aux besoins des pays du Sud ».

Ils ont souligné leur « rejet de toute forme de colonialisme et d’impérialisme », soulignant que ce mouvement constitue un « véritable rempart du multilatéralisme ».

Gil à Rodriguez : Nous saluons la fermeté de Cuba dans sa condamnation de l’expansionnisme américain

Gil a également rencontré son homologue cubain, Bruno Rodriguez, et lui a exprimé « la gratitude du Venezuela pour la fermeté de Cuba dans sa condamnation de l’expansion militaire américaine dans les Caraïbes ».

Gil a affirmé le rejet par son pays du « blocus et des mesures unilatérales contre les peuples de la région ».

Lors d’une autre rencontre avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, Gil a réaffirmé « le partenariat stratégique entre ces pays et leur engagement commun à bâtir un monde plus juste et multipolaire ».

Source: Médias