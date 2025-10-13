Les idées principales du discours du secrétaire général du Hezbollah cheikh Naïm Qassem, prononcé lors de la cérémonie organisée dans le stade de la Cité sportive à Beyrouth, ce dimanche, par l’organisation des Scouts de l’Imam al-Mahdi du Hezbollah, pour commémorer un an au martyre du Maître des Martyrs de la Oumma, sayed Hassan Nasrallah et de son successeur sayed Hachem Safieddine.

« Vous portez l’étendard qui définit votre chemin de vie…

Vous êtes l’avenir radieux, les pionniers de la droiture et de la justice, vous êtes les générations de Sayed sur la voie de la Wilaya, sous le commandement de l’Imam Khamenei suivant de la voie de l’imam Khomeiny, sur le chemin de Mohamad et sa sainte famille…

Le Sayed, le maître des martyrs de la oumma, Sayyed Hassan Nasrallah, veillait sur vous et pour vous, et c’est pour vous qu’ont été édifiés de l’alliance, la détermination et l’espoir, et pour votre avenir. Pour que vous connaissiez la voie de Dieu, la voie des moudjahidines et des martyrs… la voie du bonheur dans cette vie ici-bas et dans l’au-delà, ce qui est le grand triomphe, par la volonté de Dieu…

Vous êtes déterminés à observer l’obéissance à Dieu et la culture de l’attente (de l’imam al-Mahdi) …

Vous êtes éduqués au coeur du conflit, pour affronter l’incrédulité et l’agression, et vous êtes engagés dans le choix de la résistance. Nous concevons l’éducation dans son sens le plus large.

La résistance est un choix éducatif, moral, culturel, djihadiste et politique. C’est un djihad contre soi-même et un djihad contre l’ennemi….C’est une position, une fermeté, une fierté et une indépendance. C’est le choix des jeunes hommes et femmes, des enfants, des hommes et des femmes, et une éducation à l’amour de la patrie…

La résistance est une éducation à l’authenticité, à la noblesse morale, à l’amour de la patrie et à la défense des familles chères par tous les moyens…

Nous voyons en vous les lumières, l’abnégation, les sacrifices, le service à la société et l’épanouissement de la jeunesse, fondé sur la sincérité et l’intégrité…

Je vous recommande 5 choses : Avoir une foi sincère en Dieu, observer les actes de culte, honorer les parents, acquérir la connaissance religieuse et scientifique et faire partie des soldats de l’Imam al-Mahdi…

Je profite de cette occasion pour dire que je suis honoré d’être parmi vous. Je vous aime et j’espère que nous serons ensemble pour attendre notre Imam al-Mahdi (que Dieu hâte son retour) »

Source: Al-Manar