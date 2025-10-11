Le Washington Times a rapporté que « les négociations entre la Syrie et Israël, qui avaient connu des progrès significatifs vers un accord qualifié par les médias de Feuille de route de Soueïda, ont échoué dans les derniers instants en raison de désaccords internes entre les deux parties, notamment suite à une demande israélienne controversée ».

Le journal explique, dans un article de Von Kockhain, que « l’accord, dont les principaux points ont été finalisés après plusieurs cycles de négociations sous la médiation des États-Unis, comprend plusieurs dispositions clés, notamment la création d’une zone tampon dans le sud de la Syrie, le retour aux frontières de l’accord de désengagement de 1974 et la mise en place d’une protection renforcée pour la communauté druze de la région ».

Source: Médias