Un responsable du Hamas a confirmé samedi que « la demande de désarmement de la résistance, incluse dans le plan du président américain Donald Trump pour l’accord sur Gaza, était hors de question ».

Ce responsable, qui a préféré garder l’anonymat, a déclaré à l’AFP que « la question de la remise des armes évoquée est hors de question et n’est pas à l’ordre du jour ».

Le président Trump avait précédemment indiqué que « la question de la remise des armes par le Hamas sera abordée dans le cadre de la deuxième phase du plan sur Gaza ».

Le gouvernement d’occupation israélien a officiellement ratifié vendredi l’accord sur Gaza, qui prévoit un cessez-le-feu et un échange de prisonniers, quelques heures après la conclusion d’accords politiques et sur le terrain entre les parties concernées.

Signé à l’issue de négociations indirectes en Égypte sous la médiation de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis, cet accord prévoit un cessez-le-feu définitif et l’échange de prisonniers israéliens détenus par le Hamas contre des prisonniers palestiniens incarcérés dans les geôles israéliennes.

Source: Médias