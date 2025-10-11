Le site israélien Walla a confirmé l’arrivée de 200 soldats américains en « Israël », où ils « activeront un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu ».

Le site a estimé samedi que « si une situation similaire à celle du Liban se produit, nous assisterons à des attaques quasi quotidiennes ».

Le site a expliqué que « l’entité qui gère actuellement le dialogue avec les soldats américains est la Division de la planification et de la stratégie de Tsahal, sous le commandement du général de division Eyal Harel, qui devrait être le prochain commandant de la marine israélienne ».

Witkoff et Cooper en visite à Gaza

Dans le même contexte, la chaîne israélienne Makan a rapporté que « l’envoyé américain Steve Witkoff et le commandant du commandement central américain Brad Cooper se sont rendus dans la bande de Gaza pour inspecter les forces de l’armée israélienne après leur retrait vers la Ligne jaune, conformément à l’accord ».

Cooper a évoqué « des progrès dans les efforts visant à établir un centre de coordination civilo-militaire visant à coordonner les activités soutenant la stabilité de la bande de Gaza ».

Parallèlement, les préparatifs se poursuivent dans l’occupation israélienne en vue de la visite du président américain Donald Trump, prévue après-demain, lundi. Des avions cargo américains sont arrivés avec à leur bord divers équipements et fournitures, notamment des véhicules, du matériel de sécurité et des équipements logistiques.

Source: Médias