Des millions de personnes ont manifesté vendredi dans les capitales yéménite et iranienne où ont eu lieu les plus importants rassemblements organisés pour saluer la victoire du peuple palestinien à Gaza.

« Déluge d’Al-Aqsa… Deux années de djihad et de sacrifice jusqu’à la victoire » a été le slogan de la manifestation à Sanaa où les manifestations hebdomadaires n’ont pas connu de répit depuis le déclenchement de la guerre génocidaire israélienne contre l’enclave en riposte à l’attaque sans précédent réalisée par le Hamas dans l’enveloppe de Gaza le 7 octobre 2023, en dépit des raids israéliens perpétrés contre plusieurs régions yéménites.

Des millions de personnes étaient au rendez-vous, marquant le point culminant de deux années de solidarité inébranlable avec Gaza, sur la place Al-Sabeen dans la capitale, ainsi que dans plus de 500 places centrales et secondaires dans les villes et districts de 14 gouvernorats dont à Saada, le fief de l’organisation au pouvoir à Sanaa, Ansarullah.

La déclaration commune de ces manifestations a félicité le peuple palestinien et sa résistance pour « leur ténacité et leur patience sans précédent ». Elle a aussi rendu hommage à « ceux qui sont fidèles à Gaza, au premier rang desquels le Hezbollah au Liban, la résistance en Irak et la République islamique d’Iran ».

« La résistance et le peuple palestinien sont restés inébranlables et inflexibles, offrant une leçon à la nation et au monde entier sur le triomphe de la vérité par la patience et la défaite de la tyrannie. », a salué le texte.

Ont été brandis entre autres les portraits du fondateur du mouvement yéménite Ansarullah, au pouvoir à Sanaa et père de son actuel dirigeant , le martyr Hussein Badreddine al-Houthi, de l’ex-secrétaire général du Hezbollah le martyr suprême sayed Hassan Nasrallah, de son successeur le martyr sayed Hachem Safieddine, de l’ex-chef du bureau politique du Hamas le martyr Ismail Haniyyeh, ainsi que le drapeau palestinien et la bannière jaune du Hezbollah au côté du drapeau yéménite.

Et la déclaration d’ajouter : « L’ennemi n’a pas réussi à atteindre les objectifs qu’il avait fixés dès le premier jour de la guerre, il est resté impuissant, tout comme son soutien américain. »

Elle affirme aussi « la disponibilité constante du Yémen à une action globale face à toute escalade agressive israélienne, américaine ou autre », soulignant « notre vigilance face aux complots ennemis visant notre pays ou les pays de notre région visant à nous détourner de notre cause principale, et nous sommes prêts à les affronter et à les contrecarrer ».

La déclaration conclut : « Nous réaffirmons à nos frères de la Palestine notre engagement continu envers la cause palestinienne et notre soutien constant à elle. Nous leur disons, comme l’a dit notre dirigeant : “Vous n’êtes pas seuls.” »

A Téhéran et plusieurs villes iraniennes

Une manifestation importante a eu également eu lieu dans la capitale iranienne Téhéran, après la prière du vendredi, ainsi que dans plusieurs villes iraniennes, pour célébrer l’arrêt de la guerre génocidaire et la victoire de Gaza.

Une marche importante a aussi eu lieu dans la ville sainte de Machhad au nord-est du pays.

L’agence de presse internationale Tasnim a rapporté que ces manifestations symbolisent la célébration de la ténacité légendaire et la promesse de la victoire des opprimés sur les oppresseurs, ainsi qu’un rejet des crimes du régime d’occupation israélien.

Une manifestation importante a été organisée à Bruxelles.

Une manifestation limitée a eu lieu même dans la capitale jordanienne Amman.

De même dans la capitale et plusieurs villes marocaines.

« Triomphe pour l’humanité »

Parmi les positions les plus fortes de dirigeants dans la monde, celle du président colombien Gustavo Petro selon lequel le retour des Palestiniens à la ville de Gaza et « un triomphe pour l’humanité ».

« Sans la lutte humanitaire, les tueurs des enfants ne se seraient jamais rétractés », a-t-il affirmé.

Une petit rassemblement a été signalé en Uruguay.

