L’envoyé américain au Moyen-Orient, Steve Witkoff, a déclaré que « l’accord conclu pour mettre fin à la guerre à Gaza était considéré par certains comme impossible et a exprimé sa gratitude au Qatar, à l’Égypte et à la Turquie pour leur contribution à cet accord ».

Dans un discours prononcé samedi soir sur la Place des Prisonniers, dans le centre de Tel-Aviv, célébrant l’accord de cessez-le-feu entre « Israël » et le Hamas, qui entame sa deuxième journée, Witkoff a ajouté que « les prisonniers israéliens détenus à Gaza rentreraient chez eux ».

« Aux otages, vous rentrez chez vous », a-t-il déclaré, déclenchant les applaudissements et les acclamations des milliers de personnes rassemblées sur la place de Tel-Aviv, aujourd’hui connue sous le nom de Place des Prisonniers. S’adressant aux familles des prisonniers, il a déclaré : « Votre courage a stupéfié le monde ».

Les manifestants ont interrompu le discours de Witkoff en sifflant et en huant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyaou. Il a toutefois poursuivi : « Ce soir, nous célébrons un moment que beaucoup croyaient impossible », ajoutant : « Ce soir, nous célébrons une paix née non pas de la politique, mais du courage ».

« Lorsque Witkoff a remercié Netanyahu et le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer (chef de la délégation israélienne de négociation), de vives huées ont retenti dans le public, tandis que Jared Kushner apparaissait derrière lui sur scène, souriant », selon le journal israélien Yedioth Ahronoth.

L’envoyé américain a exprimé sa gratitude pour le rôle joué par le Qatar, l’Égypte et la Turquie dans la conclusion de l’accord, déclarant : « Nous remercions les dirigeants turc, qatarien et égyptien pour leurs efforts visant à parvenir à ce moment ».

Il a ajouté que le président américain Donald Trump « a prouvé que la paix au Moyen-Orient n’est pas impossible », faisant référence à l’accord conclu entre « Israël » et le Hamas sous l’égide des États-Unis, négocié par le Qatar et l’Égypte.

De son côté, Jared Kushner, gendre du président américain, a déclaré lors du même événement : « Nous célébrerons la libération des otages lundi, après l’achèvement de la première phase de l’accord sur Gaza. » Il a ajouté : « Nous avons conclu la première phase de l’accord sur Gaza, et le chemin a été semé d’embûches ».

L’armée d’occupation israélienne a annoncé que « Witkoff et Kushner se sont rendus dans la bande de Gaza samedi, accompagnés du chef d’état-major israélien Eyal Zamir et du commandant du Commandement central américain, l’amiral Brad Cooper ».

L’armée d’occupation israélienne a déclaré dans un communiqué que « cette visite visait à examiner la situation dans la bande de Gaza après l’entrée en vigueur du cessez-le-feu et à surveiller les dispositions sécuritaires et humanitaires qui garantissent sa pérennité ».

Cette activité américaine sur le terrain fait suite à l’annonce par le président Trump du succès de la médiation américaine dans la conclusion d’un accord de paix global à Gaza, ouvrant la voie au lancement de la phase de reconstruction et à l’ouverture de négociations plus larges incluant l’Autorité palestinienne et les pays de la région.

Cet accord est entré en vigueur vendredi midi avec le retrait partiel des forces d’occupation israéliennes de la bande de Gaza.

Pendant deux ans, « Israël », avec le soutien des États-Unis, a mené une guerre d’extermination contre la population de la bande de Gaza, incluant meurtres, famine, destruction et déplacements forcés, ignorant les appels internationaux à l’arrêt de la guerre et les décisions de la Cour internationale de Justice.

Le génocide a fait plus de 67 000 morts (sans compter ceux qui sont encore portes disparus sous les décombres )et environ 170 000 blessés. 460 autres Palestiniens, dont 154 enfants, ont péri de faim.

Source: Médias