Aux cris « labbayka ya Nasrallah » (à tes ordres Nasrallah) des milliers de jeunes scouts de l’organisation de scoutisme du Hezbollah, Les Scouts de l’Imam al-Mahdi (Que Dieu hâte sa venue) ont prêté allégeance au Martyr Suprême de la Oumma, plus d’un an après son martyre le 27 spetembre 2024. Reprenant leur promesse de rester fidèles à sa voie.

La cérémonie qui a été réalisée ce dimanche dans la Cité Sportive de Beyrouth, dans le cadre du programme annuel célébrant la première commémoration de son martyre ainsi que de celui de son successeur le martyr sayed Hachem Safieddine a accueilli le plus grand rassemblement scout de l’histoire du Liban et du monde.

Elle avait slogan « Les Générations de Sayed… Engagement, Détermination et Espoir ».

Au milieu du stade a été exposé un énorme portrait de sayed Nasrallah. Les scouts ont hissé simultanément les drapeaux du Liban, de la Palestine, de l’Iran et du Yémen depuis les tribunes.

Selon Nazih Fayyad, commissaire général des Scouts de l’Imam Mahdi, le nombre de participants a dépassé les 74 475 scouts, hommes et femmes, venus de diverses régions du Liban, dans un événement que les observateurs ont qualifié d’historique et fédérateur, tant sur le plan national qu’humanitaire.

Les scouts ont proposé plusieurs activités dont des défilés symboliques des unités scoutes. Ils ont chanté les hymnes scouts et de la résistance.

Ils ont chanté en choeur le chants « Salam ya Mahdi ». Réalisé en Iran pour des enfants et jeunes en 2022 puis repris au Liban, il est adressé à l’Imam des Temps qui devrait. selon la tradition islamique, sortir à la fin des temps pour établir la justice sur terre.

Les jeunes scouts ont renouvelé l’engagement envers le Maître des Martyrs de la Nation, et le Secrétaire général actuel du Hezbollah, Son Éminence Cheikh Naïm Qassem.

Ils ont prêté le serment scout, affirmant leur adhésion aux principes de service public, de résistance et de moralité.

Etaient présents à l’événement des délégations diplomatiques, des personnalités politiques, culturelles et religieuses, ainsi que des représentants d’associations scoutes libanaises, conférant au rassemblement un caractère national unifié, affirmant que la construction de la nation commence par la foi dans les valeurs, le travail honnête et l’éducation consciente des générations.

Dans un discours adressé aux participants, le secrétaire général du Hezbollah, Son éminence Cheikh Naïm Qassem, a souligné que les Scouts représentent le choix de la résistance dans son sens le plus large et le plus complet. C’est selon lui « un choix éducatif, culturel, moral et politique qui exprime l’essence du projet de résistance au service de la société et développe chez les jeunes un esprit de générosité fondé sur l’intégrité et l’engagement. »

Source: Al-Manar