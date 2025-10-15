Le site d’investigation Gray Zone a publié une enquête révélant l’identification d’un bunker militaire israélien secret connu sous le nom de « Site 81 », un centre de commandement et de contrôle conjoint américano-israélien situé sous une tour résidentielle dans un quartier populaire du nord de Tel-Aviv.

L’enquête a révélé que l’Iran a ciblé ce site le 13 juin 2025, lors de sa guerre de 12 jours contre « Israël », au cours de laquelle il a bombardé plusieurs sites sensibles de Tel-Aviv.

Censure stricte

Selon le site, la tour résidentielle Da Vinci, touchée par un missile iranien, se trouve juste au-dessus du site militaire secret, à proximité de deux tours de l’armée de l’air israélienne.

Des documents et des courriels divulgués révèlent que « le site abrite une base de renseignement magnétiquement fortifiée, gérée par les armées américaine et israélienne ».

L’enquête a indiqué « qu’après le bombardement du site par l’Iran, les autorités israéliennes ont rapidement bouclé la zone et interdit l’accès aux journalistes. Des images filmées, dont un correspondant de Fox News expulsé de force du site ».

« Israël » censure strictement les informations relatives à ses bases militaires situées en zones civiles, tout en accusant ses opposants, notamment la résistance dans la bande de Gaza, de « se cacher derrière des civils», selon l’enquête.

Selon le journaliste d’investigation Jack Paulsen, le projet d’extension du « Site 81» à une superficie de 6 000 mètres carrés a été révélé dans des documents gouvernementaux américains en 2013, mais son emplacement exact est resté inconnu.

Jack Paulsen a précédemment travaillé au département d’intelligence artificielle de Google avant de démissionner pour protester contre sa politique en matière de droits humains. Il a également été professeur adjoint à Stanford et à Georgia Tech, spécialisé en mathématiques et en ingénierie informatique.

Comment l’emplacement a été déterminé

Jack et son équipe ont pu géolocaliser une photo prise en 2013 par le Corps des ingénieurs de l’armée américaine, montrant des travaux de test sur le sous-sol en béton et la structure métallique du site.

Il s’est avéré que la photo avait été prise à l’emplacement actuel de la tour Da Vinci à Tel Aviv, et que ses caractéristiques correspondaient à des scènes de Google Maps.

L’enquête a révélé que Google continue de bloquer les images prises à l’échelle de la rue, censure numérique imposée au nom « d’Israël ». Même le service russe Yandex Maps a totalement bloqué les images des tours et leurs métadonnées.

L’enquête a révélé que le site se trouve à moins de 100 mètres d’une aire de jeux pour enfants et d’un centre communautaire ouvert en 2023. Cela indique « qu’Israël » a établi une base militaire top secrète au cœur d’un quartier résidentiel densément peuplé, ce qui, selon l’enquête, incarne une politique d’utilisation de civils comme boucliers humains.

L’enquête a révélé la fuite d’un courriel datant de 2015 entre l’ancien commandant de l’OTAN James Stavridis et l’ancien chef d’état-major de Tsahal Gabi Ashkenazi, dans lequel Stavridis déclarait travailler avec « une entreprise américaine qui a remporté un important contrat avec l’armée israélienne pour la construction d’un réseau de commandement et de contrôle sur le Site 81 ».

Selon l’enquête, « les bâtiments du complexe abritent des entreprises technologiques liées aux services de renseignement israéliens et ont participé au développement d’un système d’intelligence artificielle militaire conçu pour cibler les Palestiniens. Une entreprise de cybersécurité est implantée à proximité du site ».

Source: Médias