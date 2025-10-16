Les forces armées yéménites de Sanaa ont annoncé le martyre de leur chef militaire qui a été tué dans le « valeureux combat contre Israël », selon leur communiqué.

« Le combat avec l’ennemi israélien n’est pas terminé », il « recevra une punition dissuasive pour les crimes qu’il a commis », ont promis les forces de Sanaa, en précisant que leur chef militaire le général Mohammed al-Ghamari avait été tué en même temps que d’autres « compagnons » ainsi que son fils de 13 ans, sans toutefois préciser la date.

Selon l’AFP, le ministre israélien de la Défense Israël Katz a indiqué que le général Mohammed al-Ghamari a « succombé à ses blessures » causées par une frappe israélienne qui avait aussi tué le Premier ministre de Sanaa, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, et une dizaine d’autres responsables en août dernier.

« Son âme pure s’est élevé alors qu’il accomplissait sa mission djihadiste et son devoir religieux, en tant que martyr heureux parmi les grands martyrs sur la voie d’Al-Qods », précise le texte des forces armées de Sanaa.

Les opérations militaires n’ont pas cessé

Ce dernier insiste qu’après le martyre d’al-Ghamari, « les opérations militaires n’ont pas cessé, les missiles et les drones n’ont pas diminué, et le système militaire n’a pas été affecté. Au contraire, il a continué au même rythme, avec encore plus de férocité et de sévérité, contre l’ennemi criminel ».

Et d’assurer que « les rounds de conflit avec l’ennemi ne sont pas terminés, et l’ennemi sioniste recevra son châtiment dissuasif pour les crimes qu’il a commis, avec l’aide de Dieu Tout-Puissant, jusqu’à la libération d’al-Qods et l’élimination de l’entité, Inchallah ».

Aux côtés de la Résistance islamique au Liban et des forces du Hachd al-Chaabi en Irak, les forces de Sanaa ont participé à la bataille de soutien à Gaza, et ce en riposte à la guerre génocidaire menée par Israël contre cette enclave suite à l’attaque Déluge d’al-Aqsa du Hamas dans l’enveloppe de Gaza.

Elles ont tiré des missiles balistiques ainsi que des drones vers des régions de l’occupation israélienne en Palestine occupée. Interceptés dans leur majeure partie, ces projectiles ont toutefois semé l’insécurité parmi la population israélienne, l’obligeant à s’abriter à l’improviste dans les abris, et causant souvent ces derniers mois la suspension des vols en provenance et à destination de l’aéroport international de Ben Gourion à Tel Aviv. Certains des missiles et drones ont frappé des cibles causant des victimes israéliennes ainsi que des destructions et dommages.

Les forces de Sanaa ont surtout imposé un embargo naval aux navires commerciaux israéliens et ceux se dirigeant vers le port israélien d’Eilat, où les activités ont été entièrement paralysées. Lui causant des pertes importantes.

758 opérations et 1.835 missiles, drones et vedettes

Dans un communiqué publié jeudi, elles ont révélé le bilan de leurs opérations : 758 opérations ont été exécutées comptant 1835 missiles balistiques, ailés et supersoniques, de drones et de vedettes maritimes.

« Les forces navales ont mené 346 opérations contre des navires israéliens violant l’embargo yéménite sur la navigation israélienne, sur un théâtre d’opérations s’étendant de la mer Rouge à Bab el-Mandeb, en passant par le golfe d’Aden, la mer d’Arabie et l’océan Indien, ciblant plus de 228 navires », ajoute le texte.

Il précise que leurs défenses aériennes ont pu abattre 22 avions de reconnaissance américains MQ-9 et lancer 40 opérations pour contrer des avions ennemis de diverses formations, dont des bombardiers stratégiques, avec plus de 57 missiles. « Elles ont déjoué plusieurs opérations hostiles et contraint de nombreuses formations de combat ennemies à se replier, par la grâce de Dieu et Son aide. »

Les forces armées de Sanaa ont aussi contré les attaques menées par les marines américaine et britannique qui avaient dépêché leurs porte-avions et navires en mer Rouge, pour les dissuader de viser l’entité sioniste, et les ont poussés à battre en retraite plusieurs fois avant de retirer définitivement leur arsenal.

En riposte, l’armée d’occupation israélienne a bombardé plusieurs cibles à Sanaa, ainsi que dans le nord et l’ouest du Yémen, notamment le port de Hodeïda.

« Une modeste contribution dans cette bataille sacrée »

« L’ennemi criminel, fort de ses alliances, de ses capacités et de ses empires militaires, sécuritaires et financiers, a lancé une agression brutale à répétition, ciblant des cibles civiles, des quartiers résidentiels et des infrastructures économiques. Le peuple yéménite a fait face à ces sacrifices avec patience, force, constance et résilience, les considérant comme une modeste contribution à cette bataille sacrée. Il considère les sacrifices de ses illustres fils comme une source de fierté, d’honneur et de dignité, un désir et une aspiration pour toute personne libre et honorable en ce monde », précise le communiqué.

Et de poursuivre : « Au cours de cette agression, et au cours de deux années de soutien, un grand nombre de grands martyrs se sont élevés, dont des civils, des militaires issus des forces navales, terrestres et de missiles, sans compter le Premier ministre et ses collègues ministres, ainsi que de tout le peuple yéménite, dans le cadre de la bataille pour la Conquête promise et le Jihad sacré », telle que la guerre de soutien à Gaza a été baptisée par les Yéménites.

Après l’annonce d’un accord de cessez-le-feu entre « Israël » et le Hamas, le mouvement Ansarullah a récemment dit demeurer en « état d’alerte » affirmant suivre de près sa mise en œuvre avant d’envisager de suspendre leurs opérations.

Source: Divers