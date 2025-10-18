‘Israël’ ne cesse de violer la souveraineté libanaise et l’accord du cessez-le-feu avec le Liban, notamment la résolution 1701 de l’ONU.

L’Établissement des Eaux du Sud-Liban a déclaré que « l’agression israélienne barbare contre le sud, jeudi soir 16 octobre, a entraîné la destruction et l’endommagement de son installation stratégique de stockage de carburant, entraînant la perte totale de son contenu ».

Et de préciser: « L’installation contenait un demi-million de litres de diesel, que l’Établissement utilise pour distribuer aux villages et villes du sud afin d’alimenter les générateurs des stations d’eau et des puits.»

Jeudi soir, les forces d’occupation israéliennes ont mené une série d’attaques contre plusieurs zones, notamment les localités d’Ansar et de Sinieh, au sud du Liban, ainsi que la localité de Shamstar dans la Békaa. Ces agressions ont fait un martyr et six blessés, ainsi que d’importantes pertes matérielles.

Un martyr et des tentatives de terroriser les cueilleurs d’olives

Et puis ce samedi 18 octobre, un drone israélien a tiré une bombe sonore contre la zone de Ghasouna, à l’est de la localité de Blida, au sud-Liban. La veille, notre correspondant a également déclaré qu’« un drone israélien a largué deux bombes assourdissantes contre les périphéries de la localité de Blida, au Sud-Liban, sans faire de blessés ».

Toujours au sud-Liban, une personne est tombée en martyre, le vendredi 17 octobre, suite à une frappe de drone israélienne visant une voiture dans la localité de Khirbet Silm.

Par ailleurs, dans une tentative de terroriser les habitants du sud les forces d’occupation ont tiré plusieurs rafales depuis la position d’Al-Malikiyah en direction d’un groupe de civils cueillant des olives aux abords de la localité d’Aitaroun.

Notre correspondant a en outre rapporté qu’« une force de l’occupation israélienne a pénétré vendredi à l’aube en direction du quartier de Sultana, à la périphérie sud-est de la localité de Yaroun, au Sud-Liban, et a délibérément fait sauter un bâtiment ».

Bilan des violations israéliennes

Selon un décompte officiel des violations et agressions israéliennes depuis l’entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 novembre, le nombre de violations terrestres s’élève à deux mille cent douze (2 112), les violations aériennes à deux mille six cent quatre-vingt-trois (2 683) en plus de cent cinquante-sept (157) violations maritimes, soit un total de quatre mille neuf cent cinquante-deux (4 952) violations et agressions.

Quant au nombre des martyrs, il s’élève à 283, en plus de 578 blessés.