La ‘prix Nobel de la paix’ 2025, Maria Corina Machado, cheffe de l’opposition vénézuélienne, s’est entretenue le vendredi 17 octobre par téléphone avec le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, accusé par plusieurs instances internationales de crimes de guerre lié au génocide à Gaza.

« Les Vénézuéliens apprécient profondément la paix et savent que pour l’atteindre, il faut un immense courage, de la force et une clarté morale pour s’opposer aux forces totalitaires qui nous défient », a déclaré Mme Machado sur X à propos de cette conversation.

« Tout comme nous luttons pour la liberté et la démocratie au Venezuela, toutes les nations du Moyen-Orient méritent un avenir fondé sur la dignité, la justice et l’espoir, et non sur la peur », a-t-elle ajouté.

Selon ces propres termes, « il n’est pas surprenant que l’Iran, fervent partisan du régime Maduro au Venezuela, soutienne également des organisations ‘terroristes’ telles que le Hamas, le Hezbollah et les houthis. Cet alignement souligne la nature mondiale de la lutte entre la liberté et l’autoritarisme ».

Rappelons que le président vénézuélien Nicolas Maduro est un un fervent supporteur de la cause palestinienne et un critique virulent de Netanyahu.

Le Premier ministre israélien a félicité Machado pour son prix Nobel et également rendu compte de cet entretien en affirmant que Mme Machado l’a félicité pour ses « décisions et actions au cours de la guerre » contre Gaza.

Rappelons qu’Israël a tué plus de 67.000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants lors de sa guerre génocidaire lancée contre Gaza le 8 octobre 2023.

Le président colombien remet en question le Nobel décerné à Machado

Samedi dernier, le président colombien Gustavo Petro a remis en question le Nobel décerné à Maria Corina Machado en raison d’une lettre envoyée à Netanyahu en 2018 pour demander son soutien à un changement de gouvernement au Venezuela.

« Je demande à María Corina Machado si elle peut se distancier de Netanyahu et de ses amis nazis, et si elle est capable d’aider à empêcher une invasion de son pays », a déclaré Petro.

Le Venezuela a récemment dénoncé devant le Conseil de sécurité de l’ONU que les États-Unis prévoient à « très court terme » de mener une attaque armée contre le Venezuela.

Les Etats-Unis ont déployé sept navires de guerre dans les Caraïbes, et un dans le Golfe du Mexique, visant particulièrement le Venezuela et M. Maduro.

Mme Machado a apporté son soutien aux démarches américaines.