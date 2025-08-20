Un nouveau sondage, réalisé le 11 août, a révélé que Zohran Mamdani, vainqueur des primaires démocrates et député de l’État de New York, est le favori à la mairie de New York, avec environ 42 % des voix, il est dans une situation nettement

L’ancien gouverneur démocrate Andrew Cuomo a obtenu 23 %, l’actuel maire Eric Adams environ 9 %, le candidat républicain Curtis Sliwa 17 %, et environ 8 % des électeurs étaient indécis. Le candidat indépendant Jim Walden a recueilli environ 1,4 % des voix.

L’ascension de Mamdani qui est d’origine indienne au premier plan du Parti démocrate intervient dans un contexte de controverse sur l’orientation future du parti. Son programme propose des politiques plus ambitieuses que celles des centristes et de l’establishment, notamment une hausse des impôts sur les hauts revenus, une augmentation de l’impôt sur les sociétés et un gel des loyers dans la ville, en mettant l’accent sur l’équité en matière de logement et les services publics tels que la gratuité des services de garde d’enfants et des transports en commun.

Alors que Mamdani recherche le soutien de dirigeants du Parti démocrate, tels que le chef de la minorité à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, et le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, il a également rencontré des chefs d’entreprise en juillet, soulignant sa volonté de décourager ce qu’il a qualifié de « mondialisation du soulèvement », selon le New York Times.

Le sondage a été réalisé auprès de 1 376 électeurs inscrits à New York et présentait une marge d’erreur de plus ou moins 3,2 points de pourcentage.

Mamdani est connu pour ses vives critiques de la politique israélienne. Il a qualifié la guerre contre la bande de Gaza de « génocide ».

En 2021, il a été l’une des rares voix à l’Assemblée législative à réclamer la suspension du financement des policiers qui collaborent avec l’armée d’occupation israélienne.

Il a également participé à des manifestations pro-palestiniennes à New York et a ensuite voté contre une loi qu’il jugeait restrictive pour la liberté d’expression, en soutien au mouvement de Boycott, Désinvestissement et Sanctions (BDS).

Après la guerre de Gaza de 2021, Mamdani avait appelé à « la fin inconditionnelle des violences israéliennes contre les civils ». Il a déclaré que « la justice ne peut être rendue à New York tant que nous fermons les yeux sur l’injustice en Palestine ».

Ces positions lui ont valu une large popularité auprès des électeurs musulmans de New York, mais ont également suscité de vives critiques de la part des groupes de pression pro-israéliens.

Source: Médias