Une enquête sur Yossi Sheli, ancien directeur général du cabinet du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et l’un de ses plus proches confidents, a une fois de plus révélé les méthodes employées au sein du cabinet du Premier ministre.

Un reportage du journaliste Mickey Levin dans Maariv a rapporté : « L’enquête diffusée hier soir (samedi) sur la Douzième chaîne concernant Yossi Sheli (ambassadeur d’Israël aux Émirats arabes unis) n’est pas une simple histoire personnelle. C’est une grave tache sur le drapeau du pays et un rappel de ce qui se passe lorsque les nominations des proches de Sarah Netanyahou (l’épouse du Premier ministre Benjamin Netanyahou) et de ses flagorneurs prennent le pas sur l’intégrité, le professionnalisme et l’intérêt national ».

Le rapport a noté : « Ce qui est surprenant à chaque fois, ce n’est pas que Sheli s’attire sans cesse des ennuis, mais plutôt qu’il parvienne à gravir les échelons de la hiérarchie gouvernementale, malgré ces écueils. Sa carrière est jalonnée de soupçons, d’enquêtes, de témoignages et de scandales sexuels embarrassants : à la poste, à la municipalité de Beersheba, et lors de sa nomination au Likoud, où il est devenu directeur général du cabinet du Premier ministre et ambassadeur au Brésil et aux Émirats arabes unis. Pourtant, Netanyahou continue de le couvrir d’éloges, comme s’il était un parfait exemple ».

Selon Mickey Levin, « l’élément le plus marquant de l’enquête n’est pas seulement le caractère problématique de Yossi Sheli, mais aussi sa relation étroite avec Sarah Netanyahou, lorsqu’il a installé pour elle et son employé un bureau dans l’un des endroits les plus sensibles du pays, l’aquarium du cabinet du Premier ministre, sans qu’elle ne dispose de l’habilitation de sécurité requise ».

Mickey Levin a noté : « Cela nous apprend qu’aucune compétence n’est requise pour les postes gouvernementaux de haut niveau. La flatterie, l’achat du cadeau idéal ou la courtoisie envers Sara suffisent, et ils gravissent ainsi les échelons professionnels jusqu’à atteindre des postes clés au sein de l’État. C’est la méthode de Netanyahou : la proximité avec Sarah prime sur tout talent, toute valeur ou tout engagement envers le public ».

Selon le rapport, « Netanyahou veut un cercle restreint de personnes afin de pouvoir les contrôler. Il semble sélectionner avec soin les individus les plus suspects, car plus ils sont exposés à des poursuites, plus ils sont corrompus et moralement faibles. Ce n’est pas une coïncidence, mais une stratégie. Une loyauté aveugle envers lui et sa femme devient bien plus importante que toute loyauté envers l’État d’Israël ».

Levin pense avoir « découvert la stratégie » : « Ce n’est pas une coïncidence. Netanyahou ne les choisit pas pour découvrir ensuite qu’ils sont suspects. C’est un choix conscient. Lorsqu’il s’entoure de personnes bien plus suspectes que les soupçons qui pèsent sur lui, les accusations portées contre lui – cigares, champagne, privilèges – paraissent soudain insignifiantes et marginales, presque sans importance. Netanyahou minimise la gravité des soupçons qui pèsent sur lui en amplifiant les péchés de son entourage ».

Revenant à Yossi Sheli, le rapport souligne que « ses actions en tant qu’ambassadeur aux Émirats arabes unis ont marqué un tournant particulièrement embarrassant… des rapports faisant état de clubs douteux, de prostituées et d’affrontements avec des gardes – tout ce dont l’ambassadeur devrait être totalement différent. À tel point que les Émiratis eux-même ont été choqués. Selon des témoignages recueillis auprès de proches collaborateurs, l’ambassadeur émirati aurait déclaré à ses conseillers en arabe classique après une rencontre avec Sheli : « Pourquoi avons-nous fait la paix avec ces idiots ? »

Le journaliste israélien a estimé que « cette phrase devrait choquer tous les citoyens israéliens », ajoutant : « Ce sont eux qui nous représentent dans le monde. C’est l’image que notre Premier ministre choisit de véhiculer. Il n’est pas étonnant que l’antisémitisme soit en hausse dans le monde, ni que la diplomatie israélienne s’effondre. Lorsqu’on envoie des représentants dans les nations du monde qui sont pour le moins indignes, ils ne voient pas un État, mais une conspiration et une satisfaction personnelle ».

Le rapport a poursuivi que « l’affaire ne s’arrête pas là. Des témoignages embarrassants continuent d’affluer. Une Brésilienne affirme avoir reçu un appel vidéo surprise de sa part, le montrant en sueur, sale, allongé dans son lit, se comportant de manière humiliante et dégoûtante ». Elle poursuit : « Laissez-moi vomir un instant et ravaler cela, car je dois me ressaisir pour poursuivre ma journée de travail. Le thème récurrent de son comportement, son obsession pour les prétendues prostituées, fait de lui à la fois la risée et une personne répugnante. Un diplomate ? Un représentant de l’État ? Difficile d’imaginer une nomination plus embarrassante ».

Levin s’est interrogé : « Pourquoi Netanyahou continue-t-il à le soutenir ? la réponse est simple: parce que Yossi Sheli en sait probablement beaucoup. Il connaît probablement intimement les détails de l’organisation criminelle, comme l’appellent ses détracteurs, durant les années les plus corrompues de l’entourage de Netanyahou. Par conséquent, au lieu de le distancer, ils le serrent dans leurs bras, le protègent et lui trouvent des postes. Si ce n’est pas à Buenos Aires, alors au bureau. Si ce n’est pas au bureau, alors aux Émirats. Et sinon, ils lui trouveront un autre emploi confortable pour exploiter ses talents ».

À cause d’un comportement inapproprié , l’ambassadeur d’Israël aux Émirats arabes unis déclenche une crise diplomatique

Le rapport a ajouté : « Voilà comment les choses fonctionnent au cabinet de Netanyahou. Il ne s’agit pas seulement de nominations de proches collaborateurs, c’est une méthode. Plus on est méfiant, loyal et secret, plus on a de chances d’être envoyé représenter l’État d’Israël. C’est l’essence même de Bibi (du nom de Benjamin Netanyahou) : des collaborateurs indignes à des postes clés, une loyauté aveugle envers la famille au détriment de la loyauté envers l’État, et un système entier qui ne récompense que la proximité avec le dirigeant. Pardon, soyons plus précis : la proximité avec l’épouse du dirigeant ».

Le rapport a indiqué : « L’enquête sur Yossi Sheli est écœurante. Non seulement à cause de l’homme lui-même, mais à cause de ce qu’il représente : une culture politique corrompue qui récompense les criminels et les personnes douteuses, tout en laissant de côté les personnes honnêtes et loyales – soldats, réservistes, enseignants, médecins ».

Levin s’est interrogé : « Pourquoi nous, citoyens d’Israël, qui vivons ici, payons de lourds impôts, nous engageons, faisons du bénévolat et donnons notre vie pour l’État, méritons-nous un leadership aussi méprisable ? Pourquoi ce peuple merveilleux, celui qui a donné naissance à une jeune génération extraordinaire, mérite-t-il un leadership aussi méprisable ? »

Et de poursuivre: « Comment des personnalités comme Yossi Sheli peuvent-elles émerger d’un pays comptant autant de personnes de grande qualité ? Il n’est qu’un exemple d’un phénomène plus large dans l’entourage de Netanyahou, où tous sont soit corrompus, soit soupçonnés de crimes, soit déjà des criminels inculpés, y compris Aryeh Deri, Meir Golan, Tali Gottlieb, Yonatan Urich, Hanoch Milvitsky et, bien sûr, Netanyahou lui-même ».

Pour Mickey Levin, « Israël est laissé entre les mains d’incompétents. Yossi Sheli ne fait pas exception. Il ouvre un nouveau chapitre dans l’immense livre de la corruption, du harcèlement sexuel, des nominations douteuses et d’un gouvernement devenu une scène privée », considérant que « ce qui était autrefois le Likoud de Begin et Shamir – modestie, patriotisme et intégrité – a disparu, et à sa place, nous avons une organisation criminelle en costumes de nid de coucou, où les criminels, les fraudeurs et les suspects de crimes graves sont le visage de l’État ».

Source: Avec RT