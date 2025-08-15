Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem a réitéré que « la Résistance ne rendra pas ses armes, tant que l’occupation israélienne persistera ».

Dans un discours à l’occasion de la commémoration du 40ème jour du martyre de l’Imam Hussein, le numéro un du Hezbollah a affirmé que « nous sommes prêts à une bataille similaire à Kerbala contre le projet israélo-US et sommes sûrs de la victoire ».

Cheikh Qassem a en outre critiqué la décision inconstitutionnelle du gouvernement de « priver le Liban de sa force et des armes capables d’affronter l’occupation israélienne ».

Il a mis en garde contre tout conflit interne: « Soit le Liban survivra et nous resterons unis, soit il ne survivra pas, et vous en porterez l’entière responsabilité. Faites votre devoir pour assurer la stabilité, défendre et protéger le Liban, et ne participez pas à l’agression contre une composante entière. C’est notre terre. Soit nous vivons dignement ensemble et construisons ensemble sa souveraineté. Sinon, le Liban ne survivra pas si vous restez de l’autre côté ».

Voici les principaux points de son discours :

Nous construisons notre avenir sur la base de l’éducation Husseinie (combattre l’injustice jusqu’à la mort, ndlr)… Pour nous, chaque époque est une période de victoire, de don et de sacrifice.

Nous avons deux choix à chaque tournant de l’histoire: soit soutenir la voie de l’Imam Hussein, soit celle de Yazid.

Nous soutenons le Hussein de notre époque qui incarne le mouvement de résistance, la vérité contre le mensonge et la libération de la Palestine.

La Résistance d’aujourd’hui est le fruit de l’école de Kerbala suivant la voie de l’Imam Hussein et constitue la vie de la nation.

Nous sommes contre le Yazid de cette époque, représenté par le tyran américain, le tyran israélien et tous ceux qui suivent cette approche.

Commémoration de la victoire divine de 2006

Le 14 août 2006, notre victoire a été une victoire divine, car Dieu nous a aidés malgré notre nombre et équipement minimes, et ce malgré le grand nombre de ceux qui ont conspiré contre nous.

La victoire de 2006 a été une victoire de la volonté, de la résistance et de la libération, et une défaite pour ‘Israël’, que nous avons empêché d’occuper et de coloniser notre pays.

La victoire de juillet 2006 a été une victoire pour le trio de l’armée, du peuple et de la résistance.

La victoire de juillet a dissuadé l’ennemi pendant 17 ans, et il a été incapable de lancer une agression par crainte de la présence et de la force de la Résistance. Durant ces années, la victoire a contribué à la reconstruction du sud-Liban.

Nous nous souvenons ici du rôle des dirigeants inspirants, guidés par le Maître des Martyrs de la Nation, Sayed Hassan Nasrallah, qui ont mené cette guerre avec courage, bravoure, confiance en Dieu et foi en la victoire.

Merci à la République islamique d’Iran, qui nous a soutenus financièrement, en armes, en capacités, et aux niveaux politiques.

La victoire de juillet 2000 est une victoire de la Palestine sur l’ennemi de l’humanité, ‘Israël’, et ses commanditaires, les USA.

La Palestine restera la boussole. Tous les massacres, la famine et les destructions commis par Israël, appuyé par les USA, ne dissuaderont pas le peuple palestinien de résister.

Je le dis, comme l’ont dit les grands dirigeants : la Palestine triomphera, malgré tous les sacrifices, car elle est propriétaire de la terre, de la cause et des dons. Telle est la loi de la vie.

La résistance est synonyme d’honneur, de fierté, de patriotisme et de souveraineté. La résistance offre des certificats et n’exige pas d’attestations officielles.

La résistance a libéré le Liban souverain et indépendant. On ne peut parler de souveraineté libanaise sans résistance.

La résistance est un don, et chaque résistance, qu’elle soit islamique ou affiliée à un autre groupe, est à l’origine de la libération du territoire du sud en 2000 et de l’est en 2017, avec le soutien de l’armée libanaise, qui a contribué à cette bataille. C’est elle qui a libéré le choix du Liban, souverain et indépendant.

La Résistance a empêché l’implantation de colonies par la milice israélienne de Lahad, entravé la capacité d’Israël à imposer ses options, empêché la naturalisation palestinienne et servi de pilier à la force du Liban face aux défis. Ce sont là des réalisations honorables.

Par contre, nous devons demander à ceux qui n’ont pas résisté : « où êtes-vous de l’occupation du territoire et où êtes-vous des agressions sur la souveraineté ? ».

En novembre 2024, l’État a conclu un accord de cessez-le-feu. Conformément à cet accord, l’Etat a assumé la responsabilité de protéger la patrie et ses citoyens. La Résistance a aidé l’État à mettre en œuvre l’accord et à faciliter le déploiement de l’armée dans le sud. Depuis la conclusion de cet accord, nous avons été pris pour cible, mais nous avons fait preuve de patience et de persévérance pour soutenir l’État et la renaissance du Liban.

Si nous voulons connaître la place de la Résistance dans le cœur des Libanais, nous pouvons nous fier au sondage d’opinion réalisé par le Centre consultatif d’études, qui montre que la majorité des Libanais soutiennent la Résistance et sa poursuite.

Décision inconstitutionnelle du gouvernement sur le désarmement de la Résistance

Cependant, la décision du gouvernement du 5 août prive la résistance, les résistants et le Liban de leurs armes défensives pendant l’agression.

Le gouvernement exécute l’ordre américano-israélien de mettre fin à la résistance, même si cela conduit à une guerre civile et à des conflits internes.

Le gouvernement sert le projet israélien, qu’il en soit conscient ou non.

Aviez-vous remarqué la joie de l’entité israélienne et les expressions de Netanyahu, qui estime avoir aidé le gouvernement à atteindre ce niveau.

N’ayez pas peur d’eux. Ce sont des lâches. Ils savent qu’ils perdront tout s’ils renversent tout le Liban.

Nous vous l’avons déjà dit : expulsez Israël, et nous vous fournirons toutes les facilités nécessaires pour discuter de la stratégie de sécurité nationale et de défense.

Ceux qui ont pris cette décision se justifient par la pression extérieure qu’ils subissent.

Si un agresseur venait vous attaquer et vous donner le choix entre tuer votre fils ou le tuer vous-même, que feriez-vous ? Et s’il vous offrait les richesses du monde en échange de la mort de votre fils, accepteriez-vous ? C’est une position de noblesse. Mais vous voulez tuer vos fils ! C’est étrange ! Je vous le dis : n’ayez pas peur et ne vivez pas sous l’intimidation. Vous ne faites que vous protégez vous-mêmes, et non pas le pays.

Pas question de rendre les armes.

Le Liban survivra-t-il ou sera-t-il stable si certains de ses partenaires s’entrebattent ?

Cheikh Qassem au gouvernement : Laissez l’ennemi nous affronter et ne résistez pas à notre place. Restez de côté et laissez-nous les combattre. Tout comme les guerres d’Israël ont échoué dans le passé, elles échoueront aujourd’hui.

Que le gouvernement se réunisse pour planifier la riposte à l’agression, et non pour rendre le pays à un envahisseur israélien insatiable.

N’avez-vous pas vu le chef d’état-major israélien visiter le sud-Liban occupé, féliciter ses soldats et leur promettre davantage pour « Israël » ? N’avez-vous pas entendu Netanyahu dire qu’il veut un Grand Israël ? Nous aurions souhaité que certains pays arabes se taisent au lieu de soutenir l’ennemi dans ses frappes contre la Résistance.

Le gouvernement a pris une décision très dangereuse, qui viole la Charte de coexistence et expose le pays à une crise majeure.

Vous voulez maintenant délégitimer la résistance par votre réunion et ces décisions ?

La résistance tire sa légitimité des martyrs, du sang, de la libération, des droits et de la terre. Elle ne les prend pas de vos décisions et n’en a pas besoin.

N’entraînez pas l’armée dans des conflits internes. Son bilan est impeccable. Ses dirigeants ne veulent pas s’engager dans cette voie.

Nous présentons nos condoléances aux martyrs de l’armée libanaise tués à Zebqin. Ce sont des martyrs de la résistance, de l’armée et de la nation. Ce sont des martyrs du devoir envers l’humanité.

Certains se demandent pourquoi nous ne sommes pas descendus dans la rue après la décision du gouvernement. Même l’ambassade des États-Unis s’en est étonnée !

Le Hezbollah et le mouvement Amal ont convenu de reporter l’idée de manifestations de rue, estimant qu’il y a encore une marge de manœuvre pour des amendements.

Mais si une confrontation est imposée, nous y sommes prêts. À ce moment-là, des manifestations pourraient avoir lieu dans la rue, à l’ambassade des États-Unis ou ailleurs. Il a été décidé de rester au gouvernement pour tenter de les ramener à la raison.

La résistance ne rendra pas les armes tant que l’agression se poursuit et l’occupation persiste. Nous livrerons une bataille similaire à Karbala si nécessaire.

Le gouvernement libanais porte l’entière responsabilité de tout conflit qui pourrait survenir. Nous ne le souhaitons pas, mais certains y oeuvrent.

Il porte la responsabilité de toute explosion interne et de toute dévastation au Liban.

Soit le Liban survivra et nous resterons unis, soit ce sera sa fin , et vous en porterez l’entière responsabilité.

Faites votre devoir pour assurer la stabilité, défendre et protéger le Liban, et ne participez pas à l’agression contre une composante entière.

C’est notre terre. Soir nous vivons dignement ensemble et construisons ensemble sa souveraineté. Sinon, le Liban ne survivra pas si vous restez de l’autre côté.

Prêts à une bataille similaire à Karbala et sûrs de la victoire

Le Liban ne peut se construire sans toutes ses composantes. Soit il survivra et nous resterons unis, soit ce sera sa fin.

Nous livrerons une bataille du genre de Karbala contre ce projet israélo-américain, et nous sommes sûrs de la victoire.

Cette décision gouvernementale facilite l’assassinat des résistants et de leurs familles, ainsi que leur expulsion de leurs terres et de leurs foyers.

Le Liban ne survivra pas si vous vous mettez de l’autre côté et tentez de nous affronter et de nous éliminer.

Comment pouvez-vous accepter de faciliter le meurtre de vos partenaires dans votre pays afin que vous puissiez vivre votre vie comme ils vous l’ont promis ?