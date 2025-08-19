Alors que l’entité occupante dépêche des milliers de soldats pour occuper Gaza-ville en prélude à l’occupation de la totalité de la bande de Gaza, les Brigades al-Qassam du Hamas ont revendiqué plusieurs opérations dans le quartier al-Zeitoun, situé à l’est de cette ville et à Jabalia, au nord de l’enclave.

« Nous sommes derrière toi, devant toi »

Le quartier Zeitoun de 9km2 de superficie, l’un des plus grands de l’enclave, fait l’objet depuis le 11 août dernier d’une offensive violente dans laquelle ont été investies les deux brigades israéliennes Nahal d’infanterie et 7e brigade blindée, placées sous le commandement de la 99e division.

« Ces opérations interviennent sur fond de l’escalade des agressions de l’ennemi sioniste contre notre cher peuple bien-aimé pour lui dire à voix haute que nous sommes là, devant toi et derrière toi, et qu’il n’y aura dans le royaume de Dieu que ce que Dieu veut », peut-ont entendre dire un combattant encagoulé dans la vidéo des Qassam sur les opérations dans le quartier Zeitoun réalisées par l’Unité d’élites de ces Brigades.

A quelques mètres de soldats ennemis

Les images montrent les deux bâtiments choisis pour cibles et dans lesquels les soldats israéliens sont retranchés. On y voir clairement un combattant qui est parvenu à atteindre à quelques mètres de l’un d’entre eux, où il peut voir de près deux soldats visibles par deux fenêtres.

La vidéo rend compte d’un tir de roquette al-Yassin 105 sur un véhicule de transport de troupes qui a frappé son cockpit. Il a été suivi par des tirs sur les soldats de secours.

Elle rend compte aussi qu’un char Merkava a été visé par un obus anti char dans la périphérie du rond-point Dawla.

Les images diffusées dans la vidéo montrent aussi comment des engins piégés ont été plantés sur un missile pour les faire exploser au passage des véhicules pendant leur pénétration. Des images plus lointaines montreront l’impact d’une importante explosion et la fumée qui s’en dégage.

Les dernières images montrent des bulldozers israéliens retirer les véhicules détruits ou endommagés.

Les batailles les plus difficiles aux combattants les plus forts

La vidéo se termine par un message adressé aux combattants par le même combattant encagoulé :

« Aux hommes nous disons : une seule chose mes compagnons que vous ne devez oublier, certaines tâches sont sélectionnées par Dieu, et Dieu n’utilise sur sa voie que ceux qui sont purifiés. Nous savons que la bataille est très difficile… Sachez bien que Dieu n’accorde les batailles les plus difficiles qu’à ses soldats les plus forts ».

Un changement dans le mode de combat

Une source militaire a confié au quotidien israélien Maariv que « l’armée israélienne a constaté un changement dans le mode de combat » des combattants d’al-Qassam dans l’enclave.

« Ils arrivent au combat d’une façon plus organisée, et ils font preuve de plus de courage en menant la bataille contre les forces israéliennes », a affirmé cette source « contrairement à ce qui se passait à Beit Hanoun il y a quelques semaines ».

Et de poursuivre : « Nous constatons que les hommes armés piègent les routes avec des engins et exécutent plusieurs opérations de tirs de roquettes anti chars en direction de nos forces ».

De nouvelles tactiques

Fin juillet, les Brigades al-Qassam avaient assuré dans un communiqué qu’elles « sont disposées à mener une longue bataille d’usure contre les forces d’occupations », assurant mettre en œuvre « de nouvelle tactiques diversifiées du nord de l’enclave jusqu’à son sud ».

Ce lundi, le porte-parole des Forces du Martyr Omar al-Qassem a déclaré avoir fait exploser un engin hautement explosif, préparé à l’avance, contre un char ennemi Merkava, près de la zone d’al-Barasi, au sud du quartier d’al-Zeitoun.

Selon le porte-parole des Forces du Martyr Omar al-Qassem, d’importants dégâts ont été infligés au char, le rendant « hors service » et « le groupe de combattants ont regagné leur base sains et saufs. »

Opération à Jabalia

Dans une autre vidéo, les Brigades al-Qassam ont revendiqué trois autres opérations à Jabalia au nord de l’enclave, sans préciser de date.

Des images montrent là aussi des combattants s’approcher de très près des soldats israéliens.

Selon les informations livrées par la vidéo, les combattants ont fait exploser dans deux opérations deux engins piégés, Chowaz et de terrain contre un bulldozer israélien D9 et une force d’infanterie israélienne. Dans la 3eme, un combattant a tiré des obus de mortier en direction de soldats israéliens.

Images des restes du bulldozer D9 détruit

Opérations du 14 août

Le 14 de ce mois-ci, les Brigades al-Qassam avaient annoncé avoir tendu une embuscade complexe contre une force israélienne dans le secteur d’al-Barasi, au sud du quartier d’al-Zeitoun.

Selon leur communiqué, les combattants ont visé une force israélienne retranchée dans une maison avec un missile TPG et ont ouvert le feu à la mitrailleuse sur un tireur d’élite posté à l’intérieur de l’une des maisons.

Ils ont également visé deux véhicules de transport de troupes israéliens avec deux engins explosifs improvisés placés dans leur cockpit, et un autre véhicule de transport de troupes Panther avec un missile al-Yassin 105.

Les opérations des Brigades al-Qods

De même, les Brigades Al-Qods, branche armée du Jihad islamique palestinien, ont annoncé avoir détruit un véhicule militaire israélien samedi, en faisant exploser un engin hautement explosif – conçu par rétro conception – lors d’une incursion sur la place Hassan al-Banna, dans le quartier de Zeitoun, au sud de la ville de Gaza.

Dans une autre opération, elles ont annoncé avoir ciblé les colonies de Be’eri et Shawakida, dans l’enveloppe de Gaza, avec plusieurs roquettes, en réponse aux crimes de l’occupation contre le peuple palestinien.

Dans l’après-midi de dimanche, les Brigades Al-Qods ont ciblé des rassemblements de soldats israéliens et leurs véhicules sur l’autoroute 5, au nord de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

