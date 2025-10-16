L’agence d’espionnage israélienne Mossad chercherait à recruter des agents au Yémen pour recueillir des renseignements en vue d’une éventuelle escalade des frappes militaires contre ce pays.

Selon un rapport publié, le mercredi 15 octobre, par le quotidien libanais Al-Akhbar, le régime israélien cherche à séparer la question du Yémen de la guerre de Gaza pour préparer une offensive militaire contre Sanaa.

Au cours des deux derniers jours, le Mossad a lancé une campagne de recrutement massive via les plateformes des réseaux sociaux, appelant les opposants au mouvement de résistance yéménite Ansarullah à rejoindre l’Unité 504, qui mène des opérations clandestines et secrètes, poursuit Al-Akhbar.

Le rapport précise que des observateurs à Sanaa ont mis en garde contre cette décision, affirmant que les activités du Mossad trahissent la volonté d’Israël d’intensifier ses opérations de renseignement au Yémen et de mener des attaques préventives en représailles au soutien yéménite aux Palestiniens de Gaza.

Le quotidien souligne que « même si les opérations de soutien yéménites dans la bande de Gaza ont cessé depuis l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu au début de la semaine, les menaces d’Israël contre Sanaa n’ont pas cessé ».

Récemment, la chaîne israélienne 12 a confirmé que le cabinet du Premier ministre Benjamin Netanyahu prévoyait de poursuivre les frappes contre le Yémen même après la fin de la guerre à Gaza.

La chaîne, citant un haut responsable de la sécurité israélienne requérant l’anonymat, a déclaré que le cabinet avait décidé de traiter la question du Yémen séparément de la guerre de Gaza, de sorte que la confrontation militaire avec le Yémen se poursuivrait après le cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

En décembre dernier, un responsable yéménite a déclaré avoir découvert un réseau d’espionnage travaillant pour les services secrets du Mossad et la CIA.

Dans un communiqué officiel, Ansarullah a déclaré que les espions étaient chargés d’identifier et de surveiller les sites militaires yéménites, tels que ceux des forces de missiles, de drones et de la marine, ainsi que les dépôts d’armes, et de localiser et de collecter des informations sur les personnalités politiques et militaires et d’autres individus au Yémen.

Le réseau d’espionnage était dirigé par un Saoudien nommé Hamid Hussein Majali, actif au Yémen depuis le 7 octobre 2023, qui tente de recruter des locaux pour mener des activités d’espionnage et entraver les frappes de représailles de l’armée yéménite contre les intérêts israéliens en soutien à Gaza.

