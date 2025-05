Le président iranien Massoud Pezeshkian a fermement rejeté les récentes accusations et menaces proférées par son homologue américain, Donald Trump à l’encontre du pays, affirmant que la République islamique ne se laisserait pas intimider par ces provocations et resterait résolue dans sa quête du développement national et de la paix régionale.

Pezeshkian a fait ces remarques le mercredi 14 mai lors d’une réunion avec les élites et les intellectuels de la province de Kermanshah, située à l’ouest de l’Iran, dans le cadre de son cinquième voyage provincial.

Ces déclarations interviennent après la visite du président américain Donald Trump en Arabie saoudite mardi, lors de laquelle il a accusé l’Iran d’être à l’origine de l’instabilité dans la région.

Le chef de l’exécutif iranien a remis en question la crédibilité de telles accusations, soulignant, entre autres, la crise humanitaire à Gaza, causée par le soutien américain à l’agression israélienne continue.

« Comment peuvent-ils nous accuser d’être la source de l’insécurité, alors qu’ils ont tué 60 000 femmes et enfants à Gaza et empêchent l’accès à l’eau et aux médicaments ? Qui est réellement responsable de cette crise ? » s’est-il interrogé.

Il a également évoqué l’ampleur des pertes humaines ainsi que des autres conséquences effroyables de cette guerre qu’a déclenchée le régime sioniste dans la bande de Gaza, depuis octobre 2023, une guerre génocidaire à laquelle les États-Unis apportent un soutien total.

Par ses accusations, Donald Trump cherche en fait à présenter l’Iran comme la « force la plus destructrice » de la région d’Asie de l’Ouest; il a même réitéré que les États-Unis ne permettraient pas à la République islamique de développer une « arme nucléaire », ignorant le rejet total de la RII de toute sorte d’armes non conventionnelles.

Trump avait déjà menacé d’imposer une « pression maximale » contre l’Iran.

Or, Pezeshkian a souligné mardi que l’Iran défendait la paix et la dignité humaine, contrastant cette position avec celle de ceux qui, tout en prétendant rechercher la paix, avaient fourni des armes à la région.

Engagement en faveur du développement national et de l’unité

Ailleurs dans son discours, le président iranien a souligné la nécessité de renforcer l’unité nationale face aux pressions étrangères, saluant en même temps la résilience du peuple iranien au cours des dernières décennies.

« Depuis 47 ans, nos adversaires tendent toutes leurs forces pour mettre cet ordre et ce peuple à genoux, sans en arriver à rien; ils ont échoué et ils continueront d’échouer. »

Le président Pezeshkian a fini par évoquer le rôle crucial des intellectuels et des jeunes dans la construction du pays et le bien être de la nation pour appeler à profiter des forces internes pour surmonter les défis et continuer à réaliser de nouveaux progrès.