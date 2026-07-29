Reuters : Sanaa envisage d’imposer des frais de passage à Bab al-Mandeb. La Chine coordonne le passage de ses pétroliers

Reuters a cité des sources régionales bien informées selon lesquelles le gouvernement de Sanaa au Yémen envisage d’imposer des taxes aux navires commerciaux traversant le sud de la mer Rouge, une mesure qui pourrait alourdir encore davantage le trafic maritime sur l’une des routes maritimes les plus importantes au monde.

Selon des sources citées par Reuters, le groupe étudie un mécanisme permettant d’imposer des droits de douane à la plupart des navires transitant par le détroit de Bab el-Mandeb, qui relie la mer Rouge au golfe d’Aden et constitue un passage vital pour le commerce mondial et les expéditions énergétiques.

Les sources ont ajouté que les consultations sont toujours en cours et qu’aucun calendrier n’a encore été fixé pour la mise en œuvre des frais ni pour les mécanismes de leur perception.

Le bureau de presse d’Ansarullah n’a pas immédiatement commenté les demandes de commentaires concernant ces informations.

Le 20 juillet, les forces armées de Sanaa ont annoncé un blocus naval visant la navigation vers les ports saoudiens, ouvrant un nouveau front dans les tensions régionales liées à la confrontation entre l’Iran et les États-Unis et leurs alliés, et élargissant l’éventail des risques qui menacent l’approvisionnement énergétique mondial et le commerce via l’une des voies maritimes internationales les plus importantes.

La Chine est en contact avec Sanaa

Toujours selon Reuters, six sources bien informées ont indiqué que la Chine a pris contact directement avec Sanaa pour obtenir des garanties permettant à ses pétroliers de traverser en toute sécurité le sud de la mer Rouge, compte tenu des menaces proférées contre les navires liés aux ports saoudiens.

Selon des sources citées par Reuters, dont un haut responsable iranien, Pékin a demandé que les forces de Sanaa s’engagent à ne pas cibler les pétroliers chinois lors de leur traversée du détroit de Bab el-Mandeb.

Selon ces sources, la Chine est l’un des premiers pays qui a ouvert des canaux de communication directs avec Sanaa concernant la navigation à travers le détroit de Bab el-Mandeb , qui est une porte d’entrée stratégique vers la mer Rouge et une artère majeure pour le transport du pétrole et des marchandises entre l’Asie et l’Europe.

Pékin cherche à maintenir le flux des importations de pétrole en provenance des ports saoudiens de la mer Rouge, en particulier Yanbu, afin de compenser toute pénurie d’approvisionnement potentielle résultant de la fermeture du détroit d’Ormuz par l’Iran.

Ni le ministère chinois des Transports, ni le bureau de presse du groupe yéménite Ansarullah, ni le ministère iranien des Affaires étrangères n’ont immédiatement commenté cette information.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a pour sa part déclaré qu’il suivait de près l’évolution de la situation en mer Rouge, soulignant la nécessité de respecter la souveraineté des pays de la région et de maintenir la sécurité et la liberté de navigation sur les voies navigables internationales.

La porte-parole Mao Ning du ministère a déclaré que la Chine appelle toutes les parties à régler leurs différends par le dialogue et la consultation et à œuvrer pour réduire les tensions en mer Rouge.

Trafic de transit à Bab al-Mandab

Les données et analyses de suivi des navires de Kpler, du London Stock Exchange Group et de MarineTraffic ont montré qu’au moins quatre pétroliers transportant des cargaisons en provenance des ports saoudiens et à destination de la Chine ont traversé le détroit de Bab el-Mandeb depuis que Sanaa a annoncé le blocus.

Selon une source, les autorités chinoises ont obtenu les autorisations nécessaires pour que les navires chinois puissent traverser séparément, une coordination étant effectuée individuellement pour chaque pétrolier.

Deux responsables régionaux informés des détails par Téhéran ont également indiqué que les deux parties avaient informé l’Iran des mesures prises.

En revanche, les données de Lloyds List Intelligence et de Marine Traffic ont montré que les deux superpétroliers, le New Champion et le New Prime, ont changé de cap et sont revenus du golfe d’Aden vers le large.

Les données du secteur indiquent que le « New Champion » était en route pour Yanbu afin de charger du pétrole, tandis que le « New Prime » transportait déjà une cargaison de pétrole.

Source : Médias