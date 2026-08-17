Nouveau sondage : le bloc de Netanyahu recule, Eisenkot le dépasse

Un nouveau sondage d’opinion israélien révèle un recul du Likoud, dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, qui se retrouve à égalité avec le parti « Yashar » de l’ancien chef d’état-major des armées Gadi Eisenkot. Ce dernier devance désormais Netanyahu dans l’indice de personnalités les plus aptes à occuper le poste de Premier ministre.

Le sondage a été réalisé dimanche par l’institut « Kantar » pour le compte de la compagnie de radiodiffusion publique israélienne (Kan). Il a été mené auprès d’un échantillon de 1 103 Israéliens âgés de 18 ans et plus, y compris des citoyens arabes, avec une marge d’erreur de 2,9 %.

Selon les résultats publiés par la chaîne publique, le Likoud perd un siège et tombe à 23 sièges, se retrouvant à égalité parfaite avec le parti d’Eisenkot, qui en obtient également 23.

En revanche, le parti « Ensemble » (Ma’an), mené par l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, gagne un siège pour atteindre 14 sièges. De son côté, le parti d’extrême droite « Force juive » (Otztma Yehudit), dirigé par Itamar Ben Gvir, progresse de deux sièges et grimpe à 10 sièges.

Quant au parti « Sionisme religieux », conduit par le ministre des Finances Bezalel Smotrich, il recule de 5 à 4 sièges, selon cette étude.

À l’échelle des blocs politiques, le sondage montre un repli de la coalition de Netanyahu, qui passe de 53 à 52 sièges, tandis que le camp affilié à Eisenkot passe de 56 à 57 sièges. Aucun des deux blocs ne parvient toutefois à lui seul à franchir le seuil de la majorité de 61 sièges requis pour former un gouvernement au sein de la Knesset, qui en compte 120.

L’enquête indique également que ni le parti « Foyer sioniste – Réservistes » (dirigé par Chili Tropper et Yoaz Hendel), ni le parti « Unité » (mené par Gilad Erdan et Yuli Edelstein) ne parviennent à franchir le seuil d’éligibilité.

De même, les partis « Bleu et Blanc » de Benny Gantz et le « Rassemblement national démocratique » (Balad) de Sami Abu Shehadeh restent tous deux en dessous du seuil requalificatif.

Concernant la capacité à diriger le gouvernement, Netanyahu subit un revers notable face à Eisenkot : 41 % des sondés estiment que ce dernier est le plus apte à occuper la fonction, contre 36 % pour Netanyahu. La tendance s’est inversée par rapport au précédent sondage, qui donnait Netanyahu à 41 % et Eisenkot à 36 %.

Enfin, l’avance de Netanyahu sur Bennett pour le poste de Premier ministre s’est considérablement réduite, passant de 10 points à seulement 2 points. Netanyahu recueille 37 % des intentions contre 35 % pour Bennett, alors que l’écart était auparavant de 41 % contre 31 %.

Source : Médias